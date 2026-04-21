Egészségügyi veszélyhelyzet elrendelését kezdeményezi a kormánynál a várost érintő azbesztszennyezés felszámolása és következményeinek elhárítása érdekében Szombathely közgyűlése, amely keddi rendkívüli ülésén elfogadta azokat a legsürgetőbb lépéseket, amelyeket önerejéből képes megtenni.

Teljes a pánik Szombathelyen: egészségügyi veszélyhelyzet elrendelését kéri a város, azbesztszennyezés miatt utcákat zártak le, maszkokat osztogatnak a lakosságnak

Nemény András (Éljen Szombathely Egyesület!) polgármester a közgyűlést tájékoztatva elmondta: a Vas Vármegyei Kormányhivatal április 13-án tájékoztatta arról, hogy a hatóság által megrendelt vizsgálat az egészségügyi határértéket

jelentősen meghaladó azbesztszennyezést mutatott ki az oladi városrész családiházas övezetében található, kőzúzalékkal borított utcákban, amelyek együttes hossza meghaladja a 12 kilométert. A területen több mint ezer ember él, közöttük sok kisgyermekes család.

Tájékoztatása szerint az azbeszt tartalmú építőanyag ausztriai bányákból származik, amelyeket éppen a kibányászott kőzet azbeszttartalma miatt zártak be. Hangsúlyozta: a bányákból megvásárolt és Magyarországra szállított építőanyagot évekkel korábban olyan bizonylattal látták el, hogy az nem tartalmaz egészségre káros anyagokat, így akik felhasználták, nem tudhatták, hogy veszélyes.

Feljelentést tett a város

A polgármester ismertette: az önkormányzat és a kormányhivatal is rendőrségi feljelentést tett környezetkárosítás, közveszélyokozás, súlyos testi sértés, valamint foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekmény gyanúja miatt. A Vas Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a büntetőeljárásban folyó nyomozás felügyeletét a főügyészség hatáskörébe vonta.

Nemény András hangsúlyozta: amikor tudomásukra jutott a szennyezés, a sajtón keresztül azonnal tájékoztatták a lakosságot, a felporzás csökkentésére megkezdték az érintett utcák locsolását, sebességkorlátozó táblákat helyeztek ki.

A polgármester kitért arra is: szakértők szerint azbesztmentesítésre két lehetőség kínálkozik, felszedni és elszállítani a szennyezett kőzetet, vagy befedni azt egy megfelelő technológiával. Az elszállítás - mivel 60-100 ezer tonna veszélyes anyagnak minősülő kőzetről van szó - egész Szombathely számára aránytalanul nagy környezetterheléssel járna, a becsült költség pedig 6 milliárd forint lenne.