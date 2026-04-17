Április 17-én, pénteken közlekedik utoljára tervezetten, menetrend szerinti forgalomban a budapesti villamoshálózaton a ČKD Tatra T5C5 típus klasszikus, felújítatlan változata. Ezután a megmaradt néhány járművet csak rendkívüli helyzetekben, járműhiány esetén állítják forgalomba – írja a HBweb.

Tatra T5C5: ma búcsúzik a mindennapi forgalomtól / Fotó: BKK, Facebook

A teljes, végleges kivonás pontos dátuma egyelőre nem ismert. A típus búcsúja szorosan összefügg a budapesti villamosflotta megújulásával. Az alacsonypadlós CAF villamosok érkezésével párhuzamosan a hagyományos Tatra járművek szerepe fokozatosan csökken a fővárosi közösségi közlekedésben, és kivonásuk a következő hónapokban várható.

A klasszikus T5C5-ösök külsőre alig különböznek a korábban korszerűsített változatoktól, azonban több műszaki szempontból elmaradnak azoktól. Hajtásrendszerük nem képes a hálózatba visszatáplálni a fékezési energiát, karbantartási igényük pedig magasabb. Az utaskomfort is alacsonyabb: például nem rendelkeznek egyedileg nyitható/zárható ajtókkal, ami miatt a téli utastér-fűtés kevésbé hatékony.

A klasszikus T5C5-ösök évtizedeken át meghatározó részét képezték Budapest villamosközlekedésének.

A ČKD Tatra T5C5 típust a prágai ČKD Tatra vállalat gyártotta 1978 és 1984 között, kizárólag Budapestnek. A Tatra T5-ös család egyik speciális változataként készült, a BKV akkori igényei szerint: a hagyományos kézikaros vezérlést kapott a budapesti gyakorlatnak megfelelően, és nem a csehszlovák szabványos lábpedálos rendszert.

Két prototípus 1979-ben érkezett a fővárosba (4000-es és 4001-es pályaszámmal), majd 1980-ban 170, 1984-ben pedig további 150 darab állt forgalomba, így összesen 322 példány bővítette a budapesti villamosállományt. A járművek jelentős előrelépést jelentettek: kiváltották a még az első világháború előtti időszakból származó, elavult motorkocsikat, és évtizedeken át a hálózat gerincét alkották.