Súlyos taxis visszaélések Budapesten: 2800 forint helyett 39 ezret számoltak fel

A Budapesti Közlekedési Központ koordinálásával végzett ellenőrzés során több tucat taxit vizsgáltak át a főváros forgalmas pontjain. Az akcióban két különösen kirívó szabálysértést is tetten értek, köztük egy esetet, ahol az utasokkal csaknem tizennégyszeres viteldíjat próbáltak megfizettetni.
VG/MTI
2026.04.07, 12:48
Frissítve: 2026.04.07, 13:11

Taxikat ellenőriztek március végén Budapest belvárosában, az akcióban több súlyos visszaélést is feltártak. Volt olyan eset, amikor az utat kirívó módon túlszámlázták – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

BKK: súlyos visszaéléseket is feltártak a fővárosi taxiellenőrzések során
Azt írták, a társaság koordinálásában a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Közlekedési Hatóság munkatársai átfogó akciót hajtottak végre a főváros forgalmas taxiállomásain és közlekedési csomópontjain. Az ellenőrzések célja az volt, hogy tetten érjék a jogszerűtlenül működő taxisokat, garantálva az utasok biztonságát és a szolgáltatás átláthatóságát.

Az akcióban több mint ötven járművet vizsgáltak meg. A BKK próbavásárlásokat is alkalmazott, hogy egyszerű utasként ellenőrizhesse a taxisok munkáját – írták. 

Az ellenőrzések során számos hiányosságot tártak fel.

A leggyakoribb problémák között sorolták a pénzügyi bizonylat kiállításának elmulasztását, a bankkártyás fizetést biztosító POS-terminálok nem megfelelő működését, valamint az előírt arculati elemek hiányát. Két különösen súlyos jogsértést is feltártak. Egy esetben a járművezető a mintegy 2800 forintos viteldíj helyett 39 ezer forintot kért el az utasoktól.

Egy másik esetben a sofőr érvénytelen taxiállomás-használati hozzájárulással, valamint lejárt tevékenységi engedélykivonattal végzett személyszállítást. A Közlekedési Hatóság munkatársai a jármű rendszámát a helyszínen eltávolították, a forgalmi engedélyét pedig bevonták.

A BKK kitért arra is, hogy az elmúlt időszakban több alkalommal is atrocitás érte a szolgáltatás-ellenőröket munkavégzés közben, ezért munkatársainak biztonsága és az ellenőrzések zavartalan lebonyolítása érdekében a jövőben a taxiellenőrzések fokozott rendőri jelenléttel zajlanak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu