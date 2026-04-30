Ez aztán a meglepetés: ő lesz Pintér Sándor utódja, a Tisza-kormány belügyminisztere – az új igazságügyi miniszter sem akárki

Hecker Flórián
2026.04.30, 18:36
Frissítve: 2026.04.30, 18:56

Bejelentette az egyik utolsó két miniszterét a Tisza-kormánynak Magyar Péter. Eldőlt, ki lesz az utódja Pintér Sándornak, illetve az új igazságügyi miniszterre is fény derült. Előbbi totális meglepetés, utóbbit viszont már korábban is rebezsgették.

Tisza-kormány: ő lesz Pintér Sándor utódja, az új belügyminiszter / Fotó: Illyés Tibor / MTI

A miniszterelnök-jelölt tájékoztatása szerint 

Pósfai Gábort, a Tisza operatív vezetőjét kérte fel a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító Belügyminisztérium vezetésére. 

Pósfai Gábor korábban korábban a Decathlon magyarországi, majd ausztriai ügyvezetője volt. A sportáruházláncnál töltött karrier annyiban illeszkedik azonban a tárca portfóliójához, hogy a jövőben a sport is a Belügyminisztérium felügyelete alá fog tartozni.

Annak ellenére, hogy teljesen más területről érkezik, Magyar Péter szerint minisztersége garancia arra, hogy lezáruljon az a korszak, amelyben "a politikai utasítások sokszor felülírták és aláásták a szakmai szempontokat a rendvédelem területén".

Azt is állította, hogy a működő és emberséges Magyarország megteremtését a rendvédelemben is vezérelv. "Ahhoz, hogy mindenben a magyar embereket és hazát szolgáló, valóban szolgáltató rendőrséget, katasztrófavédelmet, tűzoltóságot, büntetés-végrehajtást és szakszolgálatokat építsünk, első feladatunk lesz, hogy helyreállítsuk a területen dolgozók megbecsültségét és tekintélyét".

Ugyanakkor a rendvédelem munkatársai felé is elvárásokat fogalmaztott meg: hatékony szakmai munka, a jogszabályok betartása és betartatása, valamint hogy soha ne felejtsék el, hogy a hazánkra esküdtek fel, nem egy pártra.

Melléthei-Barna Mártont, a TISZA jogi vezetőjét kértem fel az Igazságügyi Minisztérium irányítására. Melléthei-Barna Márton az utóbbi két évtizedben ügyvédként dolgozott.
Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszterként felel a jövőben a jogállam és a jogbiztonság helyreállításáért. Gondoskodnia kell a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakításáról.
Az elkövetkező időszakban az igazságügyi miniszter fő feladata lesz jogszabályokkal biztosítani azt, hogy a magyar emberek ismét egyenlőek legyenek a törvény előtt, hogy megszűnjön a korrupció és helyreálljon a független ellenőrző intézmények, hatóságok szakmaisága és azok működése politikamentes legyen.
Feladata lesz továbbá a jogalkotás minőségének helyreállítása, a szükséges átláthatóság biztosítása és a megfelelő szintű szakmai és társadalmi egyeztetés lefolytatása.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
