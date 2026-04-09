Orbán Viktor: kettős válság jön, Magyarország is megérzi majd – dolgozunk, hogy ki tudjunk jönni belőle

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Rezsicsökkentés eltörlése, ezerforintos benzinár: így vezetne társadalmi katasztrófához Magyar Péterék terve

Rezsicsökkentés eltörlése, ezerforintos benzinár, engedelmeskedés az ukránoknak. A magyar társadalom nem profitálna nagyot Magyar Péter és a Tisza Párt hatalomra kerüléséből.
VG
2026.04.09, 16:30
Frissítve: 2026.04.09, 17:01

Hosszú ideje készítették a terveket a Tisza Párt tanácsadói arra, hogyan váljanak le az olcsó orosz energiáról – ezt ugyanis már a kétarcú Magyar Péter megígérte Brüsszelnek és Zelenszkijnek is. A terv a választások előtt el is készült, Csercsa Balázs, a Tisza Párt kiugrott vezetője hozta nyilvánosságra. 

Memorial Of The 1956 Rev Tisza oluti Magyar Péter már dörzsöli a tenyerét a háttérben. on, Held By Opposition Leader Peter Magyar And His Tisza Party magyar péter
Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője már dörzsöli a tenyerét a háttérben / Fotó: NurPhoto via AFP

Az energiaátállási terv értelmében megszüntetnék a rezsicsökkentést, eltörölnék a védett benzinárat, ezzel ezer forint lenne a benzin ára. Emellett pluszadót vezetnének be a megtakarításokra is. Ez óriási társadalmi katasztrófához vezetne. Ráadásul az Ellenpont szerint a Tisza Párt korábban nyilvánosságra került gazdasági konvergenciaprogramja további megszorításokat is tartalmaz, például a személyi jövedelemadó növelését és az ingyenes egészségügy megszüntetését. Ha Magyar Péterék megvalósítanák a megszorításokat, az a családoknak havi 150 ezer forint pluszkiadást is jelenthet – évente 1 millió 800 ezer forintot. Erre a pénzre azért van szükségük, hogy Zelenszkij követelésére leváljanak az olcsó orosz energiáról – fogalmazott a lap.

Kapitány István, a Tisza Párt gazdasági szakembere már tavaly nyáron arról beszélt, hogy az energiaátállást a költségvetésből, vagyis a magyar adófizetők pénzéből finanszíroznák. Szerinte a politikusoknak „bele kell állnia” abba, hogy elmondják a választóknak, hogy ez mennyibe kerül. 

Mennyibe kerül ez a magyar embereknek? 

Azt is elmondta még tavaly, hogy ő a piac önszabályozásában hisz, és nem támogatja – ahogy fogalmaz – „a piaci folyamatokba való beavatkozásokat”. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy megszüntetnék a rezsicsökkentést és a benzin védett árát, de az árstopot is.

Kapitány István már idén, a választási kampány alatt azt is bevallotta hogy megszüntetnék az árrésstopot, a védett benzinárat és a rezsicsökkentést.  „Egyszerűbbé kell tenni az állam működését. Sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség. Sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra” – fogalmazott a Tisza gazdasági szakembere. A Tisza Párt győzelmével tehát akár 

ezer forint is lehet a benzin literenkénti ára.

Orbán Anita, a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltje korában egy globális LNG-cég, a Tellurian alelnöke volt, és könyvet is írt az orosz energiahordozókról való leválásról. Az Ellenpont megtalálta, hogy korábban egy konferencián arról győzködött mindenkit, hogy Közép-Európának le kell válnia az orosz energiáról, és át kell térnie az LNG-re. Annak ellenére mondta mindezt, hogy az orosz energia kifejezetten olcsó, az LNG viszont nagyon drága – vélelmezte az Ellenpont. 

Azt mondta ezen a konferencián, hogy „jelenleg nem áll rendelkezésre más vezetékes gázalternatíva, ezért a legéletszerűbb megoldást az LNG-piachoz való hozzáférés jelentené”.

A Tisza Párt hideg telet és fűtetlen lakásokat biztosít a magyar családoknak 

A Tisza energiapolitikai tanácsadója, Holoda Attila részt vett egy Tisza Sziget megalapításában, és azóta is a párt holdudvarának aktív tagja. Ő amellett érvelt Magyar Péter házi sajtójának, a Kontrollnak – amelynek vezetője Magyar Péter testvére, Magyar Márton –, hogy „technikai és kapacitásbeli szempontból az Adria-kőolajvezeték képes teljes mértékben kiváltani a Barátság-vezetéket”.

Korábban azt is állította, hogy a rezsicsökkentés egy átverés, és fel kell függeszteni az orosz olaj magyarországi importját. Lényegében azt akarja, hogy szolidaritásból váljon le Magyarország az orosz energiahordozókról, akármivel is jár ez. Kritizálta a rezsicsökkentést is – lényegében az intézkedés felszámolását követelte. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
