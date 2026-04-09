Rezsicsökkentés eltörlése, ezerforintos benzinár: így vezetne társadalmi katasztrófához Magyar Péterék terve

Hosszú ideje készítették a terveket a Tisza Párt tanácsadói arra, hogyan váljanak le az olcsó orosz energiáról – ezt ugyanis már a kétarcú Magyar Péter megígérte Brüsszelnek és Zelenszkijnek is. A terv a választások előtt el is készült, Csercsa Balázs, a Tisza Párt kiugrott vezetője hozta nyilvánosságra.

Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője már dörzsöli a tenyerét a háttérben / Fotó: NurPhoto via AFP

Az energiaátállási terv értelmében megszüntetnék a rezsicsökkentést, eltörölnék a védett benzinárat, ezzel ezer forint lenne a benzin ára. Emellett pluszadót vezetnének be a megtakarításokra is. Ez óriási társadalmi katasztrófához vezetne. Ráadásul az Ellenpont szerint a Tisza Párt korábban nyilvánosságra került gazdasági konvergenciaprogramja további megszorításokat is tartalmaz, például a személyi jövedelemadó növelését és az ingyenes egészségügy megszüntetését. Ha Magyar Péterék megvalósítanák a megszorításokat, az a családoknak havi 150 ezer forint pluszkiadást is jelenthet – évente 1 millió 800 ezer forintot. Erre a pénzre azért van szükségük, hogy Zelenszkij követelésére leváljanak az olcsó orosz energiáról – fogalmazott a lap.

Kapitány István, a Tisza Párt gazdasági szakembere már tavaly nyáron arról beszélt, hogy az energiaátállást a költségvetésből, vagyis a magyar adófizetők pénzéből finanszíroznák. Szerinte a politikusoknak „bele kell állnia” abba, hogy elmondják a választóknak, hogy ez mennyibe kerül.

Mennyibe kerül ez a magyar embereknek?

Azt is elmondta még tavaly, hogy ő a piac önszabályozásában hisz, és nem támogatja – ahogy fogalmaz – „a piaci folyamatokba való beavatkozásokat”. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy megszüntetnék a rezsicsökkentést és a benzin védett árát, de az árstopot is.

Kapitány István már idén, a választási kampány alatt azt is bevallotta hogy megszüntetnék az árrésstopot, a védett benzinárat és a rezsicsökkentést. „Egyszerűbbé kell tenni az állam működését. Sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség. Sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra” – fogalmazott a Tisza gazdasági szakembere. A Tisza Párt győzelmével tehát akár

ezer forint is lehet a benzin literenkénti ára.

Orbán Anita, a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltje korában egy globális LNG-cég, a Tellurian alelnöke volt, és könyvet is írt az orosz energiahordozókról való leválásról. Az Ellenpont megtalálta, hogy korábban egy konferencián arról győzködött mindenkit, hogy Közép-Európának le kell válnia az orosz energiáról, és át kell térnie az LNG-re. Annak ellenére mondta mindezt, hogy az orosz energia kifejezetten olcsó, az LNG viszont nagyon drága – vélelmezte az Ellenpont.