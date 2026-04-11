Világsztár Magyarországon: Tom Cruise stábja a Balatonnál készül valamire

Titokzatos hollywoodi forgatás zajlik Magyarországon. Tom Cruise stábja a Balatonnál tűnt fel, ahol különleges motorokat készítettek elő egy forgatáshoz.
VG
2026.04.11, 18:36

A Mission Impossible sztárja legújabb projektjének bizonyos részeit hazánkban forgatják, Tom Cruise-t április elején látták a magyar fővárosban. 

Tom Cruise
Tom Cruise stábja már a Balatonnál készül valamire / Fotó: Photo12 / AFP (illusztráció)

Érkezett beszámoló azonban stábmozgásról a Balatonnál is. A Sonline információi szerint Tom Cruise stábja egy balatonboglári motorkereskedésből szerzett be két BMW R nine T típusú motort a forgatáshoz. A típus sajátossága, hogy azoknak a motorrajongóknak kedvez igazán, akik szeretnek kísérletezni és személyre szabott átépítéseket alkalmazni a kétkerekű járgányaikon. Ezt a hírt megerősítette Erdős Tamás is, aki a balatonboglári Full Gas tulajdonosa, ahonnan az említett motorokat bérelte a stáb.

Két kollégám két napig dolgozott a motorokkal

– árulta el Erdős Tamás. 

„A rendező kérése volt, hogy például a műszerfal és a kipufogó is ugyanúgy nézzen ki, így volt munka a járművek előkészítésével” – tette hozzá a Full Gas tulajdonosa. A rendező kilétéről annyit árulhatunk el, hogy több kiemelt hollywoodi alkotás is fűződik a nevéhez.

A lap megjegyzi, az is előfordulhat, hogy a balatoni motorok már a 2026 októberében megjelenő Digger című filmben is feltűnnek. A film nagy részét az Egyesült Királyságban forgatták, így csak találgatni lehet, hogy ehhez vesznek-e fel még jeleneteket Magyarországon, vagy már egy új titkos projekten dolgozik Tom Cruise stábja a balatoni motorokkal.

Továbbra is megéri Magyarországon forgatni

„A magyarországi filmstúdiók jelenleg tele vannak nemzetközi és hazai produkciókkal” – válaszolta korábban a Világgazdaság megkeresésére Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos Donald Trump vámtervével kapcsolatban. 

Trump bejelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok 100 százalékos vámot vet ki az országon kívül gyártott filmekre. 

Káel Csaba kiemelte:

az esetleges, a hazai filmipart is érintő amerikai védővámok részleteinek kidolgozása és bevezetése egy hosszabb folyamat.

„Addig is további, a magyar filmipar szereplőinek előnyös együttműködési és koprodukciós lehetőségekről egyeztetünk külföldi partnereinkkel világszerte, több kontinensen” – tette hozzá a kormánybiztos.

Spanyolországban, ahol a kormányzati ösztönzők nagy vonzerőt jelentettek az amerikai produkciók számára, a Spanyol Filmbizottság kezdeti reakciója optimista volt.

Trump még még hivatalba lépése előtt Hollywoodért felelős különleges megbízottá nevezte ki Sylvester Stallone, Mel Gibson és Jon Voight színész-rendezőket.

Az ausztrál filmipar aggódik Donald Trump vámja miatt, ezért azt akarja elérni, hogy Mel Gibson győzze meg az amerikai elnököt, hogy vonja vissza a bejelentését. 

Az ausztrál filmesek szerint a tervezett vám tönkreteheti az ország egymilliárd ausztrál dolláros (több mint 230 milliárd forint) filmes üzletágát. Az amerikai elnök továbbra is kitart a külföldön gyártott amerikai filmek súlyos megadóztatása mellett, ugyanakkor a tavalyi bejelentés óta egyetlen produkciót sem sújtottak 100 százalékos vámmal.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
