Világsztár Magyarországon: Tom Cruise stábja a Balatonnál készül valamire

A Mission Impossible sztárja legújabb projektjének bizonyos részeit hazánkban forgatják, Tom Cruise-t április elején látták a magyar fővárosban.

Tom Cruise stábja már a Balatonnál készül valamire / Fotó: Photo12 / AFP (illusztráció)

Érkezett beszámoló azonban stábmozgásról a Balatonnál is. A Sonline információi szerint Tom Cruise stábja egy balatonboglári motorkereskedésből szerzett be két BMW R nine T típusú motort a forgatáshoz. A típus sajátossága, hogy azoknak a motorrajongóknak kedvez igazán, akik szeretnek kísérletezni és személyre szabott átépítéseket alkalmazni a kétkerekű járgányaikon. Ezt a hírt megerősítette Erdős Tamás is, aki a balatonboglári Full Gas tulajdonosa, ahonnan az említett motorokat bérelte a stáb.

Két kollégám két napig dolgozott a motorokkal

– árulta el Erdős Tamás.

„A rendező kérése volt, hogy például a műszerfal és a kipufogó is ugyanúgy nézzen ki, így volt munka a járművek előkészítésével” – tette hozzá a Full Gas tulajdonosa. A rendező kilétéről annyit árulhatunk el, hogy több kiemelt hollywoodi alkotás is fűződik a nevéhez.

A lap megjegyzi, az is előfordulhat, hogy a balatoni motorok már a 2026 októberében megjelenő Digger című filmben is feltűnnek. A film nagy részét az Egyesült Királyságban forgatták, így csak találgatni lehet, hogy ehhez vesznek-e fel még jeleneteket Magyarországon, vagy már egy új titkos projekten dolgozik Tom Cruise stábja a balatoni motorokkal.

Továbbra is megéri Magyarországon forgatni

„A magyarországi filmstúdiók jelenleg tele vannak nemzetközi és hazai produkciókkal” – válaszolta korábban a Világgazdaság megkeresésére Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos Donald Trump vámtervével kapcsolatban.

Trump bejelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok 100 százalékos vámot vet ki az országon kívül gyártott filmekre.

Káel Csaba kiemelte:

az esetleges, a hazai filmipart is érintő amerikai védővámok részleteinek kidolgozása és bevezetése egy hosszabb folyamat.

„Addig is további, a magyar filmipar szereplőinek előnyös együttműködési és koprodukciós lehetőségekről egyeztetünk külföldi partnereinkkel világszerte, több kontinensen” – tette hozzá a kormánybiztos.