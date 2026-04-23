Egyre nő a feszültség, ismét fejek hullanak a Trump-adminisztrációban: egy kulcsfigurát tüntettek el egy pillanat alatt, visszaszólhatott a feletteseknek
Azonnali hatállyal távozik posztjáról az Egyesült Államok haditengerészetének államtitkára, John Phelan – közölte a Pentagon szóvivője az X-en tett bejegyzésében. A feladatokat ideiglenesen Hung Cao államtitkár-helyettes veszi át. Indoklást hivatalosan nem adtak. Nem ez a Trump-adminisztráció első hirtelen személyi váltása a Pentagonban: néhány héttel korábban Pete Hegseth védelmi miniszter menesztette a hadsereg vezérkari főnökét, Randy George tábornokot.
Phelan az első, a Trump-adminisztráció által kinevezett haderőnemi vezető, akit a jelenlegi ciklusban menesztettek. A döntést több politikus bírálta. Jack Reed demokrata szenátor aggasztónak nevezte az újabb vezetőváltást, amely szerinte az amerikai védelmi minisztérium működési zavarait jelzi.
A személycsere egy szélesebb körű átalakítási hullám része a Pentagonban,
miközben az Egyesült Államok növeli haditengerészeti jelenlétét a Közel-Keleten, és jelentős flottabővítést tervez a globális verseny erősödése miatt. A haditengerészeti államtitkári poszt civil tisztség, amely a haditengerészet irányításáért, költségvetéséért és működési felkészültségéért felel.
John Phelan – korábbi befektetési bankár – 2025 márciusában lépett hivatalba, munkájának középpontjában a hajóépítés és a tengeri ipar megerősítése állt. A The New York Times értesülései szerint azonban hónapok óta feszültség volt közte és felettesei, köztük Pete Hegseth védelmi miniszter, valamint helyettese, Stephen Feinberg között, különösen egy új haditengerészeti hajóépítési program végrehajtása miatt.
Pánikot keltő katonai találkozót hívott össze Pete Hegseth
Már tavaly megkezdődött a pánikhangulat a Pentagon körül, amikor a világ minden tájáról hazahívtak katonai tisztviselőket egy virginiai találkozóra, akkor még a felsőbb vezetők sem tudták ennek az okát. Addigra is már számos magas rangú katonai vezetőt menesztett a Trump-adminisztráció, ezért jogos volt a pánik. Körülbelül 800 tábornok és admirális szolgál az Egyesült Államokban, valamint több tucat más országban és időzónában, Hegseth parancsa pedig minden dandártábornoki vagy annál magasabb rangú tisztre vonatkozott.
Utólag azonban kiderült, hogy nem valamilyen rendkívüli katonai művelet vagy azonnali válsághelyzet állt a háttérben, hanem sokkal inkább egy politikai és stratégiai erődemonstráció. Pete Hegseth védelmi miniszter ezzel a példátlan találkozóval akarta egyértelművé tenni, hogy a Pentagon működése új irányt vesz:
- a hangsúly ismét a klasszikus hadrafoghatóságon, a „warrior ethos” visszaállításán és a harckészültségen lesz,
- miközben háttérbe szorítják az elmúlt években megerősödött diverzitási és társadalmi programokat.
A találkozó azért váltott ki ekkora riadalmat, mert sokan attól tartottak, hogy újabb tömeges leváltások vagy lojalitási tisztogatás következik a vezérkarban. Végül inkább arról volt szó, hogy a Trump-adminisztráció látványosan jelezte: a hadsereg vezetését is saját politikai és stratégiai szemléletéhez akarja igazítani.