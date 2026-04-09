Trump bejelentette: készenállnak a totális megsemmisítésre – megállapodás nélkül nagyobb lövöldözés jön, mint valaha

Az Amerikai Egyesült Államok katonai erői a Közel-Keleten maradnak mindeddig, amíg meg nem születik a békemegállapodás Iránnal – jelentette be csütörtökön Donald Trump. Az amerikai elnök figyelmeztetett, hogy jelentős eszkaláció következhet be, ha Irán nem tesz eleget a feltételeknek. A kijelentések hatására ismét emelkedni kezdtek az olajárak, mivel a piacok az ellátás biztonsága és a Hormuzi-szorosban érvényben lévő korlátozások miatt aggódnak.

Donald Trump újabb kijelentése ismét feljebb tornázta az olajárakat

Trump a Truth Social közösségi oldalán közzétett bejegyzésben azt írta, hogy az amerikai hadihajók, repülőgépek és katonai személyzet – kiegészítő lőszerrel és fegyverzettel – a térségben maradnak, hogy szükség esetén megsemmisítsenek egy jelentősen meggyengített ellenséget. Az elnök ugyanakkor bizakodó azzal kapcsolatban, hogy tartós megállapodás születik, amelyet a felek be is tartanak.

Két hajó már áthaladt a Hormuzi-szoroson az amerikai-iráni tűzszünet után, ezzel megindult az élet a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonalán – legalábbis így tűnt szerda délutánig. Akkor viszont Irán újra blokád alá helyezte a stratégiai átkelőt, miután Izrael csapást mért Libanonra.

A hajnalban bejelentett tűzszüneti megállapodás Amerikával ráadásul eleve törékeny volt, és súlyos kérdések maradtak nyitva – köztük az is, hogy fizetni kell-e az átkelésért. Mindenesetre néhány órával korábban még jelentősebb lépés történt a globális energiaszállítás egyik legkritikusabb pontján: két hajó sikeresen áthaladt a Hormuzi-szoroson az Egyesült Államok és Irán között megkötött tűzszünet után.

Ez az első konkrét jele annak, hogy a világkereskedelem egyik ütőere újra működésbe léphet – még ha csak korlátozottan is.