Trump elleni merénylet: hibázott a titkosszolgálat, vagy nem? - egy jegy elég volt a bejutáshoz, "nem különösebben biztonságos épület"

A szombat esti incidens, amely során egy Secret Service-ügynököt meglőttek a Fehér Házi Tudósítók Szövetségének vacsoráján, ismét kérdéseket vet fel az amerikai politikai vezetők védelmével kapcsolatban, különösen a növekvő politikai erőszak idején. A Trump elleni merénylet idején más vezető politikusok is a helyszínen voltak.

Földön a Trump elleni merénylet gyanúsítottja - az elnök dicsérte a titkosszolgálattot, de felelősségük továbbra is kérdéses / Fotó: AFP

Több rendvédelmi szerv több száz ügynökét vezényelték ki arra az eseményre, amelyen merényletet kíséreltek meg Donald Trump elnök ellen. Ennek ellenére egy sörétes puskával és más fegyverekkel felszerelt gyanúsítottnak sikerült feljutnia egy emeletre a washingtoni bálterem fölé, ahol a kormánytagok, magas rangú törvényhozók és hírességek szokatlanul nagy számban vacsoráztak.

Trump mellett jelen volt

JD Vance alelnök,

Marco Rubio külügyminiszter,

Pete Hegseth védelmi miniszter,

Todd Blanche igazságügyi miniszter,

Scott Bessent pénzügyminiszter,

Doug Burgum belügyminiszter, valamint

számos más kormányzati tisztviselő, akik közül sokan saját biztonsági személyzettel érkeztek.

Trump: "nem különösebben biztonságos épület"

Még túl korai egyértelműen megállapítani, történt-e rendvédelmi mulasztás vagy kommunikációs hiba. Az eset azonban – kevesebb mint két évvel a Trump elleni két, 2024-es kampány során történt merényletkísérlet után – arra utal, hogy még az ország legátfogóbb személyvédelmi rendszere is tartalmaz sebezhető pontokat.

Washington rendőrfőnöke szerint a feltételezett támadó – aki sörétes puskával, kézifegyverrel és késekkel volt felfegyverkezve – abban a Washington Hilton szállodában tartózkodott, ahol a vacsorát tartották. Az incidens után tartott rögtönzött fehér házi sajtótájékoztatón Trump dicsérte az elsőként reagáló egységeket, köztük a Secret Service-t.

Ugyanakkor az elnöki szerep veszélyeire is utalt, megjegyezve, hogy több elődjét is meggyilkolták, bár hozzátette:

a gyanúsított nem jutott közel ahhoz, hogy áttörje a bálterem ajtajait.

„Ez nem egy különösebben biztonságos épület” – mondta Trump a Fehér Háztól mintegy 10 perces autóútra található szállodáról. A helyszín egyébként az 1981-es Reagan elleni merényletkísérlet színhelye is volt.