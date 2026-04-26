Trump elleni merénylet: hibázott a titkosszolgálat, vagy nem? - egy jegy elég volt a bejutáshoz, "nem különösebben biztonságos épület"
A szombat esti incidens, amely során egy Secret Service-ügynököt meglőttek a Fehér Házi Tudósítók Szövetségének vacsoráján, ismét kérdéseket vet fel az amerikai politikai vezetők védelmével kapcsolatban, különösen a növekvő politikai erőszak idején. A Trump elleni merénylet idején más vezető politikusok is a helyszínen voltak.
Több rendvédelmi szerv több száz ügynökét vezényelték ki arra az eseményre, amelyen merényletet kíséreltek meg Donald Trump elnök ellen. Ennek ellenére egy sörétes puskával és más fegyverekkel felszerelt gyanúsítottnak sikerült feljutnia egy emeletre a washingtoni bálterem fölé, ahol a kormánytagok, magas rangú törvényhozók és hírességek szokatlanul nagy számban vacsoráztak.
Trump mellett jelen volt
- JD Vance alelnök,
- Marco Rubio külügyminiszter,
- Pete Hegseth védelmi miniszter,
- Todd Blanche igazságügyi miniszter,
- Scott Bessent pénzügyminiszter,
- Doug Burgum belügyminiszter, valamint
- számos más kormányzati tisztviselő, akik közül sokan saját biztonsági személyzettel érkeztek.
Trump: "nem különösebben biztonságos épület"
Még túl korai egyértelműen megállapítani, történt-e rendvédelmi mulasztás vagy kommunikációs hiba. Az eset azonban – kevesebb mint két évvel a Trump elleni két, 2024-es kampány során történt merényletkísérlet után – arra utal, hogy még az ország legátfogóbb személyvédelmi rendszere is tartalmaz sebezhető pontokat.
Washington rendőrfőnöke szerint a feltételezett támadó – aki sörétes puskával, kézifegyverrel és késekkel volt felfegyverkezve – abban a Washington Hilton szállodában tartózkodott, ahol a vacsorát tartották. Az incidens után tartott rögtönzött fehér házi sajtótájékoztatón Trump dicsérte az elsőként reagáló egységeket, köztük a Secret Service-t.
Ugyanakkor az elnöki szerep veszélyeire is utalt, megjegyezve, hogy több elődjét is meggyilkolták, bár hozzátette:
a gyanúsított nem jutott közel ahhoz, hogy áttörje a bálterem ajtajait.
„Ez nem egy különösebben biztonságos épület” – mondta Trump a Fehér Háztól mintegy 10 perces autóútra található szállodáról. A helyszín egyébként az 1981-es Reagan elleni merényletkísérlet színhelye is volt.
Egy jegy elég volt a bejutáshoz
Bár a mintegy 2600 résztvevőnek fémdetektorokon kellett áthaladnia a bálterembe való belépéshez, a hotelbe való bejutáshoz elegendő volt egy jegy felmutatása, miközben az épület vendégek előtt is nyitva állt. A bejáratnál tüntetők gyűltek össze – sokan a Trump-kormány Irán elleni háborúja ellen tiltakoztak –, ezért a résztvevőket gyorsan beengedték.
Videófelvételeken látható, ahogy a fegyveres átrohan egy folyosón egy biztonsági ellenőrzőpont mellett, majd rálő egy ügynökre, mielőtt a hatóságok földre vitték és megbilincselték.
A bálteremben eközben a vendégek még a tavaszi borsó–burrata salátát fogyasztották, amikor a terem hátsó részén ülők több lövést hallottak - írja a Reuters.
Trump elleni merénylet: a titkosszolgálat gyorsan reagált
A Secret Service ügynökei gyorsan kimenekítették Trumpot és Vance-t a főasztaltól, miközben sok más miniszter és törvényhozó védelmét ellátó ügynök – akik az újságírók és vendégeik között ültek – eltérően reagáltak.
Egyesek székeken átmászva, az asztali felszerelést felborítva igyekeztek elérni védenceiket, miközben a megdöbbent vendégek az asztalok alá húzódtak.
A kabinet több tagjának – köztük Rubiónak, Bessentnek és Burgumnak – a testőrei a földre nyomták védenceiket, és élő pajzsot alkottak körülöttük. A legtöbb védett személyt végül kimenekítették, bár az evakuálás időzítése jelentősen eltért: volt, akit azonnal kivontak, mások percekig a helyükön maradtak.
Trump – aki 2024-ben egy kampányrendezvényen hajszál híján kerülte el a halált, amikor egy merénylő golyója súrolta a fülét – a Fehér Ház tisztviselői szerint kezdetben szerette volna folytatni az eseményt. Később azonban újságíróknak azt mondta, hogy a Secret Service végül úgy döntött: az esemény folytatása lehetetlen.