Donald Trump szerint nincs semmilyen nyomás rajta, hogy gyors megállapodást kössön Iránnal, és kifejezetten visszautasította azokat a kritikákat, melyek szerint túl lassan halad a konfliktus rendezése. Az amerikai elnök saját közösségi oldalán, a Truth Socialön arról írt: a történelem legnagyobb háborúi évekig tartottak, ezért nem fogja hagyni, hogy politikai ellenfelei rossz megállapodásba kényszerítsék az Egyesült Államokat.

Trump: a második világháború 6 évig, a vietnámi 19 évig tartott, nem fognak siettetni / Fotó: Jim Watson / AFP

Trump úgy fogalmazott: az első világháború több mint négy évig, a második világháború hat évig, a vietnámi háború pedig közel húsz évig tartott, ezért szerinte abszurd az a vád, hogy neki hat hét alatt kellett volna „legyőznie” Iránt. Azt állította, hogy katonai szempontból a mostani műveletek már így is gyorsabban zajlottak, mint azt sokan várták, de nem engedi, hogy a tárgyalásokat elsiettessék.

A második világháború hat évig tartott, a vietnámi tizenkilenc évig – nem fognak siettetni

– ez lett Trump üzenetének lényege, amellyel egyszerre próbálta védeni saját külpolitikai stratégiáját és támadni a demokratákat.

Az elnök szerint a Demokrata Párt tudatosan próbálja gyengíteni Washington tárgyalási pozícióját azzal, hogy nyilvánosan kétségbe vonja az iráni stratégia sikerét. Trump úgy látja, ellenfelei korábban évekig beszéltek arról, hogy Irán komoly fenyegetést jelent, most viszont, amikor szerinte végre valódi fellépés történik, ugyanazok a politikusok már bírálják az amerikai katonai akciókat.

A konfliktus hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén csapásokat indított iráni célpontok ellen, amire Teherán kemény válaszlépésekkel reagált, köztük a Hormuzi-szoros lezárásával. Ez a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala, így a feszültség azonnal megjelent a globális energiapiacokon is.

Trumpot azért szorítja az idő: minden költség folyamatosan növekszik

A háború elhúzódása különösen érzékeny gazdasági kérdés Trump számára, mert a magas olajárak közvetlenül emelik az amerikai üzemanyagárakat , ez pedig tovább fűti az inflációt. Az energiaárak növekedése az élelmiszerektől a repülőjegyeken át szinte minden fogyasztói területre átterjed, miközben a republikánusok egyik fő kampányígérete éppen az infláció letörése volt.