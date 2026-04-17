Izrael túl messzire ment? Így még nem szólt rá szövetségesre az amerikai elnök – Trump most tényleg mérges, „elég volt!"
Donald Trump váratlanul kemény hangon jelentette be, hogy az Egyesült Államok megtiltotta Izraelnek a további bombázásokat Libanonban. A döntés csökkentheti a feszültségeket az iráni–amerikai tűzszünet körül, ám a közel-keleti válságra még mindig nincsen megoldás.
Trump pénteken egyértelmű és szokatlanul kemény hangvételű üzenetet tett közzé a Truth Socialon Tel-Avivval szemben.
Izrael nem fog többé bombázni Libanonban. Az USA ezt megtiltotta nekik. Elég volt!!!
– írta az elnök a közösségi oldalán.
A kijelentés azért is figyelemre méltó, mert Washington hagyományosan Izrael egyik legszorosabb szövetségese, és ritkán használ ilyen hangnemet vele szemben. Ez arra utalhat, hogy az Egyesült Államok most közvetlenebbül kívánja befolyásolni a térség katonai eseményeit, különösen egy olyan időszakban, amikor több fronton is nő a feszültség.
Trump egy másik fontos kérdést is érintett: hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti esetleges megállapodás „semmilyen módon nem függ Libanontól”, jelezve, hogy Washington külön kezeli az iráni nukleáris tárgyalásokat és a libanoni helyzetet, még akkor is, ha a két ügy geopolitikailag szorosan összefonódik.
Az amerikai elnök egyúttal kitért a Hezbollah kérdésére is. A Libanonban működő, Irán által támogatott fegyveres szervezet kapcsán azt mondta, az Egyesült Államok „megfelelő módon fogja kezelni” a helyzetet. Bár konkrét lépéseket nem nevezett meg, Washington továbbra is aktívan figyeli és befolyásolja a térség erőviszonyait.
Trump szinte szárnyal az optimizmustól, a Hezbollah az elsütőbillentyűn tartja az ujját
Az amerikai elnök optimista az egyeztetésekkel kapcsolatban. Donald Trumppal ellentétben az iráni fél nem érzi úgy, hogy közeledtek volna az álláspontok.
Az amerikai elnök emellett az iráni nukleáris programról is beszélt. Kijelentette, hogy az Egyesült Államok hozzá fog jutni Irán nukleáris anyagaihoz, és hangsúlyozta: „semmilyen formában nem lesz pénzcsere”. Ez alapján Washington el akarja kerülni azokat a korábbi megállapodásokat ért kritikákat, amelyek szerint pénzügyi engedményeket tett Teheránnak.
Trump tartós tűzszünetet akar
A bejelentések időzítése sem véletlen. Nem sokkal korábban Abbas Araqchi, Irán külügyminisztere arról beszélt, hogy a Hormuzi-szoros a tűzszünet hátralévő idejére teljesen nyitott a kereskedelmi hajózás számára. Ez kulcsfontosságú fejlemény, hiszen a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonaláról van szó, amelynek biztonsága globális gazdasági hatásokkal jár.
Donald Trump pénteken azt is bejelentette, hogy Irán vállalta: a jövőben soha nem zárja le a Hormuzi-szoros, amely a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala. Az amerikai elnök szerint ezzel a szoros többé nem válhat „fegyverré a világ ellen”, ami jelentős enyhülést hozhat a globális energiapiac és a nemzetközi kereskedelem szempontjából.
Ennek ellenére Washington egyelőre fenntartja az iráni kikötőkből induló hajók elleni blokádot, amíg nem születik végleges megállapodás Teheránnal.
A United States Central Command közlése szerint a zárlat bevezetése óta 19 hajót fordítottak vissza, és az elmúlt napokban egyetlen hajó sem próbálta kijátszani az intézkedést.
A mostani amerikai döntés tehát több szinten is értelmezhető:
- egyrészt közvetlen beavatkozás Izrael katonai műveleteibe;
- másrészt egy szélesebb stratégiai üzenet Irán és a térség más szereplői felé.
A Közel-Kelet jelenlegi helyzetében minden ilyen lépés láncreakciót indíthat el, így a következő napok fejleményei kulcsfontosságúak lehetnek.
Háttérként érdemes megjegyezni, hogy Libanon és Izrael között régóta fennáll a feszültség, amelyben a Hezbollah meghatározó szereplő. A konfliktus gyakran eszkalálódik, és a nemzetközi szereplők – különösen az Egyesült Államok és Irán – közvetett módon is befolyásolják az eseményeket. Az, hogy Washington most ilyen egyértelmű tiltást fogalmazott meg, ritka és jelentős fejlemény a térség diplomáciájában.
Teljes káosz a Közel-Keleten: Irán a Hormuzi-szoros után az egész régió hajóforgalmát megbéníthatja – de Amerika szerint folynak a produktív tárgyalások
Komoly eszkalációval fenyeget a Közel-Keleten kialakult helyzet, amely már a globális kereskedelmet is érintheti. Irán jelezte, hogy a Hormuzi-szoroson túl akár az egész térség hajóforgalmát is korlátozhatja, ami példátlan lépés lenne. Az Irán által belengetett intézkedések az olajpiacot és a nemzetközi ellátási láncokat is azonnal megrázhatják.