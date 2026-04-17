Izrael túl messzire ment? Így még nem szólt rá szövetségesre az amerikai elnök – Trump most tényleg mérges, „elég volt!"

Donald Trump váratlanul kemény hangon jelentette be, hogy az Egyesült Államok megtiltotta Izraelnek a további bombázásokat Libanonban. A döntés csökkentheti a feszültségeket az iráni–amerikai tűzszünet körül, ám a közel-keleti válságra még mindig nincsen megoldás.

Trump szokatlanul erős szavakat használt, amikor megtiltotta Izraelnek a további támadásokat / Fotó: Brendan Smialowski / AFP

Trump pénteken egyértelmű és szokatlanul kemény hangvételű üzenetet tett közzé a Truth Socialon Tel-Avivval szemben.

Izrael nem fog többé bombázni Libanonban. Az USA ezt megtiltotta nekik. Elég volt!!!

– írta az elnök a közösségi oldalán.

A kijelentés azért is figyelemre méltó, mert Washington hagyományosan Izrael egyik legszorosabb szövetségese, és ritkán használ ilyen hangnemet vele szemben. Ez arra utalhat, hogy az Egyesült Államok most közvetlenebbül kívánja befolyásolni a térség katonai eseményeit, különösen egy olyan időszakban, amikor több fronton is nő a feszültség.

Trump egy másik fontos kérdést is érintett: hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti esetleges megállapodás „semmilyen módon nem függ Libanontól”, jelezve, hogy Washington külön kezeli az iráni nukleáris tárgyalásokat és a libanoni helyzetet, még akkor is, ha a két ügy geopolitikailag szorosan összefonódik.

Az amerikai elnök egyúttal kitért a Hezbollah kérdésére is. A Libanonban működő, Irán által támogatott fegyveres szervezet kapcsán azt mondta, az Egyesült Államok „megfelelő módon fogja kezelni” a helyzetet. Bár konkrét lépéseket nem nevezett meg, Washington továbbra is aktívan figyeli és befolyásolja a térség erőviszonyait.

Trump szinte szárnyal az optimizmustól, a Hezbollah az elsütőbillentyűn tartja az ujját Az amerikai elnök optimista az egyeztetésekkel kapcsolatban. Donald Trumppal ellentétben az iráni fél nem érzi úgy, hogy közeledtek volna az álláspontok.

Az amerikai elnök emellett az iráni nukleáris programról is beszélt. Kijelentette, hogy az Egyesült Államok hozzá fog jutni Irán nukleáris anyagaihoz, és hangsúlyozta: „semmilyen formában nem lesz pénzcsere”. Ez alapján Washington el akarja kerülni azokat a korábbi megállapodásokat ért kritikákat, amelyek szerint pénzügyi engedményeket tett Teheránnak.