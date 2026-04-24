Trumpnak most lett elege: a Pentagonból kiszivárgott dokumentum szerint felfüggesztheti egy NATO-tagállam tagságát

A Pentagon egyik belső dokumentuma szerint Donald Trump kormánya már azt is mérlegeli, hogy felfüggeszti Spanyolország NATO-tagságát, miután Madrid nem támogatta teljes mértékben az amerikai hadműveleteket az Irán elleni háborúban. A Reuters által megismertetett e-mail szerint Washington egyre nyíltabban büntetné azokat a szövetségeseket, amelyek nem biztosítottak katonai hozzáférést, bázishasználatot vagy légtérhasználatot az Egyesült Államok számára.

A dokumentum szerint az úgynevezett hozzáférési, bázis- és átrepülési jogok – angol rövidítéssel ABO – a NATO-tagság „abszolút minimumát” jelentik, és az amerikai vezetés szerint több európai partner ezt sem teljesítette. A Pentagonban ezért több szankciós lehetőség is magas szinten került napirendre, köztük az, hogy a „nehéz partnernek” minősített országokat kizárják fontos vagy presztízsértékű NATO-pozíciókból.

Az egyik legsúlyosabb opció kifejezetten Spanyolország felfüggesztése lenne.

Trump az elmúlt hetekben többször élesen bírálta a NATO európai tagjait amiatt, hogy nem küldtek haditengerészeti támogatást a Hormuzi-szoros megnyitására, miután a térség az Iránnal kirobbant légi háború miatt gyakorlatilag lezárult a globális hajózás előtt. Az amerikai elnök korábban még azt is felvetette, hogy az Egyesült Államok kiléphet a szövetségből. Egy április 1-jei Reuters-interjúban erre úgy reagált: „Ön nem tenné meg a helyemben?”

A mostani Pentagon-e-mail ugyanakkor nem az amerikai kilépést javasolja, és európai amerikai támaszpontok bezárása sem szerepel benne. A hangsúly inkább azon van, hogy Washington világos politikai üzenetet küldjön: a Trump-adminisztráció szerint a NATO nem lehet „egyirányú utca”, ahol az Egyesült Államok vállalja a fő katonai terheket, miközben az európai tagok kivárnak.

Spanyolország különösen célkeresztbe került, mert

Pedro Sánchez baloldali kormánya nem engedte, hogy az Egyesült Államok a spanyolországi bázisokat vagy a légteret iráni támadásokhoz használja.

Ez érzékeny pont Washington számára, mivel az amerikai hadsereg két stratégiai fontosságú létesítményt működtet az országban: a rotai haditengerészeti bázist és a moróni légibázist. A Pentagon szerint Spanyolország felfüggesztése katonailag korlátozott hatású lenne, szimbolikusan azonban rendkívül erős üzenetet hordozna.