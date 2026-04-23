Trumpék átrajzolják a katonai vezetést, hullanak a fejek a brutális tisztogatáson: egy rossz mozdulat és vége a karriernek

Donald Trump második elnöki ciklusának egyik leglátványosabb folyamata a Pentagon belső átrendezése: sorra távoznak a legmagasabb rangú katonai és civil vezetők. A legfrissebb eset John Phelan menesztése, aki az amerikai haditengerészet civil vezetőjeként a Hormuzi-szoros blokádjának közepén vesztette el posztját – minden (nyilvános) hivatalos indoklás nélkül.

A Pentagon mindössze annyit közölt, hogy Phelan azonnali hatállyal távozik, helyét ideiglenesen Hung Cao veszi át. A háttérben azonban egy szélesebb tisztogatási hullám rajzolódik ki, melyet Pete Hegseth védelmi miniszter irányít. A Financial Times szerint Phelan lassan haladt Trump Aranyflotta nevű haditengerészeti újjáépítési programjával, és komoly konfliktusai voltak Hegsethtel, valamint a Pentagon más vezetőivel a hajóépítési stratégia és a tiszti kinevezések miatt. A források szerint etikai vizsgálat is nehezítette a helyzetét.

Azért kimondottan érdekes Phelan menesztése, mert

az Egyesült Államok jelentős haditengerészeti jelenlétet tart fenn a Közel-Keleten, több mint húsz hadihajóval az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros körüli feszültség miatt.

Egy ilyen időszakban a haditengerészet vezetőjének leváltása elég erős stratégiai üzenet: Washingtonban a politikai lojalitás és a végrehajtási tempó most fontosabbnak tűnik, mint az intézményi stabilitás.

Hullanak a vezérkari főnökök

Phelan nem az első. Április elején Hegseth távozásra kényszerítette Randy George-t, az amerikai hadsereg vezérkari főnökét is, miközben az amerikai szárazföldi erők éppen a közel-keleti katonai jelenlét bővítésén dolgoztak. George leváltása azért is keltett feltűnést, mert normál esetben egy ilyen pozíció több évre szól, és háborús helyzetben ritkán bontják meg a parancsnoki folytonosságot. Elemzők szerint ez önmagában stratégiai kockázatot jelenthet.

Korábban Trump menesztette Charles Q. Brown Jr. vezérkari főnököt, valamint távozott Lisa Franchetti admirális és Jim Slife is. Ezek együtt már nem elszigetelt személyi döntések, hanem egy tudatos Pentagon-újraszervezés részei.

A hivatalos narratíva szerint Trump és Hegseth harcképesebb, gyorsabban reagáló és politikailag egységesebb védelmi vezetést akar.

A nem hivatalos olvasat viszont inkább arról szól, hogy a Fehér Ház saját embereket akar kulcspozíciókba ültetni még azelőtt, hogy az iráni háború, az olajpiaci sokkok és a novemberi félidős választások komolyabb politikai kockázatot jelentenének.