Három héttel meghosszabbították a Libanon és Izrael közötti tűzszünetet, miután Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban tárgyalt a két ország washingtoni nagyköveteivel. A fegyvernyugvás vasárnap járt volna le, miközben Dél-Libanonban az elmúlt napokban ismét erősödtek a harcok, és szerdán a tűzszünet április 16-i kezdete óta a legtöbb halálos áldozatot követelték az összecsapások.

Trump újabb három hétre meghosszabbította az izraeli–libanoni tűzszünetet, de a béke még messze van / Fotó: AFP

Trump az Ovális Irodában fogadta Jechiel Leitert, Izrael washingtoni nagykövetét és Nada Moawad libanoni nagykövetet, a tárgyaláson jelen volt JD Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, valamint az Egyesült Államok izraeli és libanoni nagykövete is. Az amerikai elnök a találkozó után azt közölte, hogy Washington továbbra is közvetítőként dolgozik, és szerinte

nagy esély van arra, hogy Izrael és Libanon még idén békemegállapodásra jusson.

Trump szerint az Egyesült Államok segíteni fog Libanonnak abban, hogy meg tudja védeni magát a Hezbollahhal szemben. A síita fegyveres szervezet nem vett részt a tárgyalásokon, és továbbra is azt hangsúlyozza, hogy joga van ellenállni az általa megszállónak tartott izraeli erőkkel szemben. Az amerikai elnök azt is jelezte, hogy a közeljövőben vendégül látná Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt és Joseph Aoun libanoni elnököt.

Az amerikai elnök korábban kemény hangon jelentette be, hogy az Egyesült Államok megtiltotta Izraelnek a további bombázásokat Libanonban. Április közepén szokatlanul kemény hangvételű üzenetet tett közzé, mely szerint Izrael nem fog többé bombázni Libanonban, „az USA ezt megtiltotta nekik” – írta a Truth Social-oldalán Trump.

A Hezbollah továbbra is problémát jelent

Washington tehát komolyan veszi, és stratégiai kérdésnek tekinti a libanoni front stabilizálását. Ez Izrael számára azért kulcsfontosságú, mert az északi határ biztonsága hónapok óta komoly katonai és politikai nyomást jelent, Libanon számára pedig azért, mert a déli térségben zajló összecsapások tovább súlyosbítják az ország amúgy is mély gazdasági válságát.

Nada Moawad a találkozón nyíltan a tűzszünet meghosszabbítását kérte, és Trumpnak megköszönve a közvetítést úgy fogalmazott: amerikai támogatással „újra naggyá tehetik Libanont”. Bejrút következő tárgyalási céljai között szerepel

az izraeli csapatok kivonása,

az Izraelben fogva tartott libanoniak visszatérése,

valamint a szárazföldi határ végleges kijelölése.

Izrael ezzel szemben elsősorban a Hezbollah visszaszorítását tekinti prioritásnak. Jechiel Leiter washingtoni nagykövet szerint a tárgyalásoknak nem az izraeli kivonulásról, hanem a Hezbollah és az iráni Forradalmi Gárda befolyásának felszámolásáról kell szólniuk. Izrael régóta arra törekszik, hogy a libanoni állammal közös érdek mentén kezelje a Hezbollah ügyét, amelyet Bejrút az elmúlt egy évben békés úton próbált lefegyverezni.