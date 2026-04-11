Életbe lépett a tűzszünet Ukrajnában – de máris jöttek a fenyegetések

Életbe lépett a húsvéti tűzszünet Ukrajnában, de a feszültség továbbra is kézzelfogható a frontvonalakon. Zelenszkij egyértelművé tette: ha megsértik a fegyvernyugvást, Ukrajna azonnal és fokozatosan válaszol.
VG/MTI
2026.04.11, 18:10
Frissítve: 2026.04.11, 18:26

Hivatalosan életbe lépett a tűzszünet az ukrajnai fronton az ortodox húsvét alkalmából.

Ukrajna újjáépítése tűzszünet
Életbe lépett a  tűzszünet Ukrajnába / Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök figyelmeztetett, hogy hadserege lépésről lépésre válaszol a tűzszünet esetleges megsértésére.

A Kreml csütörtökön jelentette be, hogy a tűzszünet szombaton 16 órakor (közép-európai idő szerint 15 órakor) lép életbe, és vasárnap estig, azaz 32 órán át tart. Volodimir Zelenszkij ezt követően tudatta, hogy Ukrajna elfogadja a Vlagyimir Putyin orosz elnök által javasolt tűzszünetet.

A tűzszünetet megelőzően a szemben álló felek összesen 350 hadifoglyot cseréltek ki, mindkét fél 175 foglyot engedett szabadon

– közölte az orosz védelmi minisztérium.

A tárca a MAX üzenetküldő alkalmazásban azt is bejelentette, hogy a hadifoglyokon túl hét másik orosz állampolgár is visszatért. A minisztérium egyben köszönetet mondott az Egyesült Arab Emírségeknek a fogolycserében történt közvetítésért.

Vlagyimir Megyinszkij, az orosz elnök tanácsadója a Telegramon közölte, hogy a hét Kurszki területi lakost Kijev erőszakkal tartotta fogva túszként.

Röviddel később Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megerősítette a fogolycserét. 

„Százhetvenöt katona. A fegyveres erők katonái, a Nemzeti Gárda tagjai, határőrök, altisztek és tisztek, valamint hét polgári személy – írta az elnök a Telegramon. – Katonáink különböző frontokon védték Ukrajnát: Mariupolban, a csernobili atomerőműnél, Donyeck, Luhanszk, Harkiv, Herszon, Zaporizzsja, Szumi, Kijev megyében és a Kurszki területen.”

„Sebesültek is vannak közöttük. Legtöbbjük 2022 óta van fogságban. És végre – itthon” – tette hozzá Zelenszkij.

A tűzszünet előtt mindkét fél több támadást is indított.

A kelet-ukrajnai Donyeck megye orosz kézen lévő területén fekvő Jaszinuvata (oroszul Jaszinovataja) településen két polgári lakos meghalt, hat másik pedig megsebesült egy ukrán dróntámadásban – közölte Alekszandr Penyajev helyi ideglenes közigazgatási vezető.

Pavel Filipcsuk, a Herszon megyei Kahovka járás orosz közigazgatási vezetője szerint az orosz kézen lévő Ljubimivka településen ukrán dróntámadás következtében egy taxiban két nő meghalt. Egy magángépkocsi elleni másik támadásban a vezető megsebesült. Még további két gépjárművet ért támadás, de ezek nem követeltek áldozatokat – írta a Telegramon Filipcsuk.

Jevgenyij Balickij, Zaporizzsja megye orosz kézen lévő részének kormányzója szerint az ukrán erők az elmúlt 24 órában kilencszer lőtték a megye különböző településeit, Kamjanka-Dnyiprovszkában egy 63 éves férfi megsebesült.

Balickij szerint ukrán támadás következtében megrongálódott a város kórházának tetőzete, tűz ütött ki. A személyzet és a páciensek közül senki sem sebesült meg, a tüzet eloltották.

