Kallas: 24 órán belül dönthetnek Ukrajna 90 milliárd eurós hiteléről

Várhatóan a következő 24 órában pozitív döntés születik az Ukrajna részére folyósítandó 90 milliárd eurós hitelről – közölte Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője kedden Brüsszelben. Az észt politikus az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatóján felhívta a figyelmet: bár az ortodox húsvét idejére Oroszország tűzszünetet hirdetett, de ennek ellenére fokozta a támadásokat az ukrán civilek ellen. Ez szerinte azt mutatja, hogy Vlagyimir Putyin nem mondott le nagyszabású háborús céljairól.

Kaja Kallas hangsúlyozta, hogy továbbra is biztosítani kell Ukrajna számára a szükséges támogatást, amíg Oroszország vezetése meg nem érti, hogy a háború nem vezet eredményre. Hozzátette, hogy előre kell lépni az új szankciós csomaggal, valamint újra napirendre kell venni azokat a korlátozó intézkedéseket, amelyekről korábban nem sikerült megállapodni.

Újságírói kérdésre válaszolva Kallas kiemelte, hogy az orosz gazdaságra leginkább az olajjal kapcsolatos intézkedések gyakorolnak hatást, mivel az Moszkva háborús bevételeinek fő forrása.

Az észt politikus szerint az Európai Unió sebezhetőségét éppen az okozta, hogy hosszú ideig függött az orosz olajtól és gáztól, ezért a közösség célja továbbra is az orosz energiahordozókról való teljes leválás. Mint mondta, akkor csökkenthető igazán Oroszország befolyása, ha az uniós országok nem biztosítanak számára további bevételeket sem a Barátság vezetéken, sem más útvonalakon keresztül.

Nemcsak Ukrajna lesz a téma az EU-csúcson

Az Izraellel fennálló uniós kapcsolatokkal összefüggésben Kallas elmondta, hogy egyes tagállamok az EU-Izrael társulási megállapodás teljes vagy részleges felfüggesztését, valamint a telepekről származó áruk kereskedelmi korlátozását javasolták, míg mások ezt ellenezték. Mivel a megállapodás felfüggesztéséhez egyhangúság szükséges, erről nem született döntés, de a vita folytatódik.

Iránnal kapcsolatban a politikus közölte: a hajózás szabadsága nem képezheti vita tárgyát. Elfogadhatatlannak nevezte a Hormuzi-szoros átjárhatóságával kapcsolatos kiszámíthatatlan jelzéseket, és hangsúlyozta, hogy az áthaladás szabadságát biztosítani kell. Hozzátette, hogy megállapodás született a szankciós rendszer kiterjesztéséről azokra is, akik megsértik a hajózás szabadságát.