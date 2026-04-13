Ukrajna gyors lépésre szánta el magát a magyarországi választás lezárulta után: Andrij Szibiha külügyminiszter bejelentette, hogy visszavonják azt a korábbi ajánlást, amely nem javasolta az ukrán állampolgároknak a Magyarországra utazást. A döntés azt jelzi, hogy Kijev szerint a kampányidőszakhoz köthető kockázatok megszűntek.

Ez gyors volt: Ukrajna máris döntött Magyarországról, bejelentést tett a külügyminiszter – „Már a múlté” / Fotó: Buy this Image Now

A tárcavezető közlése szerint a korlátozást a választási kampány idején tapasztalt, „Ukrajnával kapcsolatos manipulációk” miatt vezették be, azonban ezek a körülmények mostanra már nem állnak fenn. Ennek megfelelően az utazási figyelmeztetés fenntartását sem tartják indokoltnak. A külügyminiszter egyértelművé tette, hogy Ukrajna nemcsak konzuli szinten, hanem politikai értelemben is a kapcsolatok normalizálásában érdekelt. Kiemelte:

Kijev kész együttműködni Magyarországgal annak érdekében, hogy a kétoldalú viszony rendeződjön.

A nyilatkozatban a magyar választás eredményére is kitért, amelyet úgy értékelt, hogy a magyar társadalom békére, biztonságra és jólétre törekszik. Hozzátette, hogy ez az üzenet túlmutathat Magyarországon, és más európai politikai erőkre is hatással lehet.

Szibiha ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kapcsolatok javítása nem lesz azonnali folyamat. Megfogalmazása szerint „alapos, pragmatikus és nyugodt munkára” lesz szükség a közös pontok megtalálásához, a kölcsönös tisztelet helyreállításához és a gyakorlati együttműködés újraépítéséhez.

A külügyminiszter szerint mindkét ország érdeke, hogy a jószomszédi viszony helyreálljon, ami nemcsak a kétoldalú kapcsolatok, hanem tágabb értelemben Európa stabilitása szempontjából is jelentős.

Az egész világ a magyar választás eredményétől hangos

Az európai vezetők az éjszaka folyamán és hétfőn reggel sorban reagáltak a vasárnapi magyarországi parlamenti választás eredményére. Mint ismert, Orbán Viktor 16 év kormányzás után vereséget szenvedett, a győztes Tisza Párt pedig kétharmados többséget szerzett a parlamentben, miután 199-ből 138 mandátumot szerzett. Orbán a választás éjszakáján elismerte a vereségét és gratulált ellenfelének. Magyar Péter pedig elmondta győzelmi beszédét.