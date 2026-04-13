Ez gyors volt: Ukrajna máris döntött Magyarországról, bejelentést tett a külügyminiszter – „Már a múlté”
Ukrajna gyors lépésre szánta el magát a magyarországi választás lezárulta után: Andrij Szibiha külügyminiszter bejelentette, hogy visszavonják azt a korábbi ajánlást, amely nem javasolta az ukrán állampolgároknak a Magyarországra utazást. A döntés azt jelzi, hogy Kijev szerint a kampányidőszakhoz köthető kockázatok megszűntek.
A tárcavezető közlése szerint a korlátozást a választási kampány idején tapasztalt, „Ukrajnával kapcsolatos manipulációk” miatt vezették be, azonban ezek a körülmények mostanra már nem állnak fenn. Ennek megfelelően az utazási figyelmeztetés fenntartását sem tartják indokoltnak. A külügyminiszter egyértelművé tette, hogy Ukrajna nemcsak konzuli szinten, hanem politikai értelemben is a kapcsolatok normalizálásában érdekelt. Kiemelte:
Kijev kész együttműködni Magyarországgal annak érdekében, hogy a kétoldalú viszony rendeződjön.
A nyilatkozatban a magyar választás eredményére is kitért, amelyet úgy értékelt, hogy a magyar társadalom békére, biztonságra és jólétre törekszik. Hozzátette, hogy ez az üzenet túlmutathat Magyarországon, és más európai politikai erőkre is hatással lehet.
Szibiha ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kapcsolatok javítása nem lesz azonnali folyamat. Megfogalmazása szerint „alapos, pragmatikus és nyugodt munkára” lesz szükség a közös pontok megtalálásához, a kölcsönös tisztelet helyreállításához és a gyakorlati együttműködés újraépítéséhez.
A külügyminiszter szerint mindkét ország érdeke, hogy a jószomszédi viszony helyreálljon, ami nemcsak a kétoldalú kapcsolatok, hanem tágabb értelemben Európa stabilitása szempontjából is jelentős.
Az egész világ a magyar választás eredményétől hangos
Az európai vezetők az éjszaka folyamán és hétfőn reggel sorban reagáltak a vasárnapi magyarországi parlamenti választás eredményére. Mint ismert, Orbán Viktor 16 év kormányzás után vereséget szenvedett, a győztes Tisza Párt pedig kétharmados többséget szerzett a parlamentben, miután 199-ből 138 mandátumot szerzett. Orbán a választás éjszakáján elismerte a vereségét és gratulált ellenfelének. Magyar Péter pedig elmondta győzelmi beszédét.
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen így fogalmazott: „Magyarország Európát választotta. Európa mindig Magyarországot választotta. Egy ország visszatér európai útjára. Az Európai Unió erősebbé válik.”
Emmanuel Macron francia elnök közölte, hogy már beszélt Magyar Péterrel, és gratulált neki. „Franciaország üdvözli a demokratikus részvétel győzelmét, a magyar nép elköteleződését az Európai Unió értékei iránt, valamint Magyarország helyét Európában. Együtt haladjunk előre egy szuverénebb Európa felé, kontinensünk biztonságáért, versenyképességéért és demokráciájáért.”
Ugyanakkor akadt több olyan megszólaló is, aki nem mulasztotta el a távozó magyar miniszterelnök méltatását sem. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök gratulált Magyar Péternek, azonban megköszönte Orbán eddigi munkáját is. „Köszönöm barátomnak, Orbán Viktornak az elmúlt évek intenzív együttműködését, és tudom, hogy még ellenzékből is továbbra is szolgálni fogja nemzetét” – írta Meloni.
„Orbán volt az egyetlen bátor vezető az EU-ban. Kemény volt a migrációval szemben és woke-ellenes. Az ő érdeme, hogy Budapest a biztonság szigete maradt Amszterdamhoz, Brüsszelhez vagy Párizshoz képest. Most olyan gyenge vezetőkkel maradunk, mint Jetten, Macron, Sánchez és Merz. Szomorú nap. De tovább harcolunk!” – vélekedett Geert Wilders holland politikus.