Magyarország bűnbak volt, nem fekete bárány: sorra ismerik be a nagyhatalmak – senki sem látja szívesen Ukrajnát

Egyre több európai nagyhatalom zárkózik el attól, hogy Ukrajna gyorsított eljárásban csatlakozzon az Európai Unióhoz. A háttérben belpolitikai félelmek, gazdasági aggályok és a korábbi bővítések tapasztalatai húzódnak meg – írta a Magyar Nemzet.

Miközben Kijev és Brüsszel is Magyarországot hibáztatta, hogy útját állja Ukrajna uniós csatlakozásának, valójában a többi tagállam sem kér belőle / Fotó: Biczó Zsolt

Az ukrajnai háború lezárását célzó diplomáciai elképzelések között korábban felmerült, hogy Kijev gyorsított eljárásban csatlakozhatna az Európai Unióhoz. Az ötletet több befolyásos szereplő is támogatta, köztük Donald Trump és Volodimir Zelenszkij, akik szerint ez erős ösztönző lehetne egy békemegállapodás részeként.

EU-tagság Ukrajnának? Szó sem lehet róla

A gyakorlat azonban jóval bonyolultabb. A Politico értesülései szerint az uniós tagállamok körében egyre erősebb az ellenállás a gyorsított csatlakozással szemben. A vita már nem csupán technikai vagy jogi kérdés, hanem nagyfokú politikai kockázatokat is hordoz.

A bővítés egyik legfőbb szószólója, Ursula von der Leyen továbbra is támogatja Ukrajna közeledését az EU-hoz. Ennek ellenére a tagállamok többsége nem kívánja napirendre venni a gyorsított eljárást. A hangsúly inkább azon van, hogy Kijev teljesítse a csatlakozáshoz szükséges reformokat, és alkalmazkodjon az uniós jogrendhez.

A kulcsállamok – köztük Németország, Franciaország és Hollandia – egyértelművé tették: a csatlakozási folyamatnak szigorúan érdemalapúnak kell maradnia.

Nem támogatják, hogy geopolitikai okokból felgyorsítsák a folyamatot, még akkor sem, ha Ukrajna háborús helyzete ezt indokolttá tenné.

A háttérben belpolitikai félelmek húzódnak meg. Több kormány attól tart, hogy a csatlakozásról szóló vita felerősítené a populista erőket. A 2004-es bővítés idején elhíresült „lengyel vízvezeték-szerelő”-narratíva – amely az olcsó kelet-európai munkaerő beáramlásától való félelmekre épített – ismét előkerülhet a közbeszédben. Ez különösen érzékeny kérdés olyan országokban, ahol a belpolitikai egyensúly eleve törékeny.

Kiemelt példa Franciaország, ahol egy új tagállam felvételéhez népszavazásra lenne szükség. Egy ilyen referendum kimenetele erősen bizonytalan, és nemkívánatos politikai következményekkel járhatna, beleértve a radikálisabb politikai erők megerősödését.