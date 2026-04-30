Mégis, mi történt? Amerika döntött az éjjel, újra pénzt küld Ukrajnának – már csak az a kérdés, milyen fegyverekre költi Zelenszkij

A Donald Trump elnök vezette amerikai adminisztráció engedélyezi Kijev számára a kongresszus által korábban megszavazott mintegy 400 millió dollár felhasználását - közölte Pete Hegseth hadügyminiszter szerdán a kongresszus alsóházának bizottsági meghallgatásán.

Jay Hurst, a hadügyminisztérium számvivője is közölte, hogy elkölthetővé vált a forrás. Hozzátette: az, hogy a segítség mikor ér el Ukrajnába "attól függ, hogy mit vásárolnak a pénzből". Megjegyezte, hogy a forrás felhasználásáról kikérik az amerikai haderő európai irányítási törzsének tanácsát.

Trump szerint egyre közelebb van az orosz-ukrán háború lezárása

Donald Trump szerint akár hamarosan lehet megoldás az ukrajnai háború lezárására - az amerikai elnök erről egy fehér házi eseményen beszélt, miután bejelentette, hogy hosszan beszélt telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szerdán.

Az amerikai elnök közölte, hogy a megbeszélésükön érintették Iránt, de az jórészt az ukrajnai háborúról szólt.

A telefonhívást jónak értékelte, és elmondta, hogy

arra kérte az orosz államfőt, egyezzen bele egy rövid tűzszünetbe Ukrajnával.

"Azt gondolom, hogy elő fogunk állni egy megoldással elég hamar, ezt remélem" - fogalmazott Trump a háború lezárására utalva, és azt a meggyőződését is kifejezte, hogy az orosz tárgyalópartnere is szeretne megoldást látni.

Putyin felajánlotta a segítségét Trumpnak Irán atomprogramjának kezelésében

Az amerikai elnök beszámolt arról, hogy az iráni konfliktus enyhítése érdekében az orosz államfő felajánlotta országa szerepvállalását az iráni dúsított uránt illetően. Trump hozzátette, hogy jobban szeretné, ha Oroszország az ukrajnai háború lezárásán dolgozna, mert az Egyesült Államok mindenképpen el fogja érni, hogy Iránt megfossza az atomfegyver kidolgozásának lehetőségétől.

Az Egyesült Államok kivonhatja katonáinak egy részét Németországból

Ezzel egy időben a Németországban állomásozó amerikai haderő létszámának csökkentését helyezte kilátásba Donald Trump amerikai elnök. Közösségi oldalán megjelent bejegyzésében

az elnök azt írta, hogy "az Egyesült Államok tanulmányozza és felülvizsgálja a csapatcsökkentés lehetőségét Németországban", és a kérdésről rövid időn belül határoznak.

Az elnök még kedden szintén a közösségi oldalán bírálta Friedrich Merzet az iráni konfliktusban megfogalmazott véleménye miatt. "Németország kancellárja azt gondolja, hogy rendben van, ha Irán nukleáris fegyverrel rendelkezik. Nem tudja, hogy mit beszél! Ha Irán atomfegyverrel rendelkezne, akkor az egész világ túszul esne" - fogalmazott korábbi bejegyzésében Donald Trump.