Ukrán aranykonvoj: Kijev bejelentette, hogy ellencsapásra készül Magyarország ellen – készül a mesterterv, bevonták a nemzeti bankot

Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha, valamint az Ukrán Nemzeti Bank elnöke, Andrij Pisznyij kedden megvitatták az Oschadbank Magyarországon lefoglalt pénzeszközeinek ügyét. A Delo.ua ukrán hírportál tudósítása szerint Szibiha a találkozó apropóját az Ukrán Nemzeti Bank fennállásának 35. évfordulója adta.

A külügyminiszter kiemelte, hogy az Ukrán Nemzeti Bank munkája ma elsősorban nem a számokról szól, hanem a bizalomról, az irányíthatóságról és az állam fennmaradási képességéről.

„Őszintén megvitattuk a legfontosabb kihívásokat. Különösen azt a helyzetet, hogy jogellenesen eltulajdonították azokat az összegeket, amelyek pénzszállító járművekben voltak, és Magyarország területén tranzitban haladtak át. Összehangoltuk a lépéseinket az ügy mielőbbi rendezése érdekében” – írta Facebook-bejegyzésében Szibiha.

Az ukrán állami tulajdonú Oschadbank korábban arról számolt be, hogy Magyarországon feltartóztatták a pénzintézet két pénzszállító járművét a bennük lévő értékekkel együtt, továbbá munkatársaikat is letartóztatták. Az est március 5-én történt, amikor a pévnzintézet állítása szerint rendszeres szállítás keretében külföldi valutát és banki nemesfémeket szállítottak az osztrák Raiffeisen Bank és az ukrán Oschadbank között.

Utóbbi közleménye szerint a szállítmányt az európai vámeljárásoknak megfelelően dokumentálták, a bank pedig érvényes nemzetközi szállítási engedéllyel rendelkezik. Az ilyen pénzszállító járatok heti rendszerességgel zajlanak, ami a háborús körülmények között bevett gyakorlatnak számít.

Az Oschadbank munkatársainak szabadon bocsátását követően a 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm banki arany értékű pénzeszközök és értéktárgyak továbbra is Magyarországon maradtak lefoglalva. Ezek összértéke az ukránok szerint 82,2 millió dollár.

Az Oschadbank visszakapta a korábban Magyarországon feltartóztatott hét munkatársához tartozó pénzszállító járműveket, valamint a dolgozók személyes tárgyainak nagy részét. Az eszközökben keletkezett károkat rögzítették, és a veszteségek felmérése is zajlik.