Ukrán aranykonvoj: Kijev bejelentette, hogy ellencsapásra készül Magyarország ellen – készül a mesterterv, bevonták a nemzeti bankot
Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha, valamint az Ukrán Nemzeti Bank elnöke, Andrij Pisznyij kedden megvitatták az Oschadbank Magyarországon lefoglalt pénzeszközeinek ügyét. A Delo.ua ukrán hírportál tudósítása szerint Szibiha a találkozó apropóját az Ukrán Nemzeti Bank fennállásának 35. évfordulója adta.
A külügyminiszter kiemelte, hogy az Ukrán Nemzeti Bank munkája ma elsősorban nem a számokról szól, hanem a bizalomról, az irányíthatóságról és az állam fennmaradási képességéről.
„Őszintén megvitattuk a legfontosabb kihívásokat. Különösen azt a helyzetet, hogy jogellenesen eltulajdonították azokat az összegeket, amelyek pénzszállító járművekben voltak, és Magyarország területén tranzitban haladtak át. Összehangoltuk a lépéseinket az ügy mielőbbi rendezése érdekében” – írta Facebook-bejegyzésében Szibiha.
Az ukrán állami tulajdonú Oschadbank korábban arról számolt be, hogy Magyarországon feltartóztatták a pénzintézet két pénzszállító járművét a bennük lévő értékekkel együtt, továbbá munkatársaikat is letartóztatták. Az est március 5-én történt, amikor a pévnzintézet állítása szerint rendszeres szállítás keretében külföldi valutát és banki nemesfémeket szállítottak az osztrák Raiffeisen Bank és az ukrán Oschadbank között.
Utóbbi közleménye szerint a szállítmányt az európai vámeljárásoknak megfelelően dokumentálták, a bank pedig érvényes nemzetközi szállítási engedéllyel rendelkezik. Az ilyen pénzszállító járatok heti rendszerességgel zajlanak, ami a háborús körülmények között bevett gyakorlatnak számít.
Az Oschadbank munkatársainak szabadon bocsátását követően a 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm banki arany értékű pénzeszközök és értéktárgyak továbbra is Magyarországon maradtak lefoglalva. Ezek összértéke az ukránok szerint 82,2 millió dollár.
Az Oschadbank visszakapta a korábban Magyarországon feltartóztatott hét munkatársához tartozó pénzszállító járműveket, valamint a dolgozók személyes tárgyainak nagy részét. Az eszközökben keletkezett károkat rögzítették, és a veszteségek felmérése is zajlik.
Megszólalt az ukrán aranykonvoj kiugrott ügynöke a tévében: pontosan elmondta, mit kerestek Magyarországon – „Fekete pénz volt a furgonokban”
Egy volt ukrán ügynök exkluzív interjúban beszélt az állítólagos „feketepénzekről” és egy többmilliárdos aranyszállítmányról a TV2-nek. A férfi szerint ezek a források kulcsszerepet játszanak a háttérben zajló műveletek finanszírozásában.
Exkluzív interjút sugárzott a TV2 Tények című műsora, egy magát volt ukrán titkos ügynöknek valló férfi beszélt az általa ismert háttérfolyamatokról. A megszólaló azt állította, éveken keresztül a rendszer részeként dolgozott, így közvetlen rálátása volt azokra a pénzmozgásokra, amelyek szerinte nem jelennek meg a hivatalos nyilvántartásokban.
A férfi az interjú elején úgy fogalmazott: „Nekik dolgoztam, mondhatjuk, egy kiugrott ügynök vagyok”, majd részletesen beszélt arról, amit „fekete pénznek” nevezett. Állítása szerint ez az ukrán hadsereghez köthető, nem hivatalos forrás, amely felett Volodimir Zelenszkij elnök rendelkezik.