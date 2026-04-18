Aranykonvoj: vérszemet kaptak az ukránok, Zelenszkij budapesti embere megüzente – már nem csak a pénzt akarják, büntetést is

Kijev szerint jogsértések történtek a hazánkban lefoglalt ukrán aranykonvoj ügyében, így a magyarországi nagykövet nemcsak a vagyon visszaadását követeli, hanem az akcióban részt vevők büntetőjogi felelősségre vonását is.

Az ukrán fél szerint a Magyarországon lefoglalt pénz- és aranyszállítmány ügye túlmutat egy vám- vagy rendészeti intézkedésen. Fedor Sandor ukrán nagykövet kijelentette, hogy az eset során jogsértések történtek, és ezekért felelősségre kell vonni a magyar hatóságokat.

Közleménye szerint hét ukrán állampolgár érintett az ügyben, akiknek állítólag az őrizetbe vétele jogalap nélkül történt, a konzuli védelemhez való hozzáférésüket nem biztosították, és vallatták is őket.

A szállítmány az Oschadbank rendszeréhez kapcsolódott és több tízmilliárd forintnyi készpénzt, valamint aranyrudakat is tartalmazott. A magyar hatóságok a járműveket és a szállítmányt lefoglalták 2026 márciusában, majd a járművek egy részét később visszaadták, a rakomány sorsa viszont vitatott maradt.

Sandor szerint az ügy nem zárható le pusztán azzal, hogy az értékeket visszaszolgáltatják. Véleménye szerint az eljárás során konkrét felelősök is azonosíthatók, köztük olyan szereplők, akiket az ukrán fél a magyar állami struktúrákhoz köt.

A lefoglalt készpénz és arany jelenleg bizonyítékként szerepel az ügyben – amely egy hosszú jogi vita során akár évekig is lerakatban van – a nagykövet szerint a hangsúly most már nem a vagyon visszaszerzésén van, hanem azon, hogy az eljárás jogszerűségét nemzetközi fórumokon is vizsgálják.

Brüsszel válaszára nem számítottak az ukránok

Csakhogy ezzel párhuzamosan az Európai Unió intézményei is foglalkoztak az aranykonvoj-ügy nemzetközi vetületével. Az uniós szintű reakciók elsősorban jogi és eljárási kérdésekre koncentráltak: arra, hogy egy tagállam területén lefoglalt, harmadik országhoz köthető pénz- és értékszállítmány milyen uniós szabályozás alá esik, illetve milyen feltételekkel minősíthető jogszerűnek a lefoglalás és annak fenntartása.

Ezzel pedig Brüsszel szerint egyelőre úgy tűnik, hogy szinte minden rendben volt, az ügy összefüggésben áll a pénzmosás elleni küzdelemmel.

Éppen ezzel indokolták a magyar hatóságok is a rajtaütést.

Az uniós egyeztetésekben megjelent az a kérdés is, hogy az ilyen esetek hogyan hatnak a tagállamok közötti pénzügyi tranzitbizalomra és a külső szállítmányok kezelésének egységesítésére.