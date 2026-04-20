Zelenszkij tárgyalni akar Magyar Péterrel az ukrán aranykonvojról – „Orbán Viktor egyszerűen ellopta”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, máris tárgyalni szeretne Magyar Péter, méghozzá az ukrán aranykonvoj ügyéről. Kijev álláspontja továbbra is az, hogy a kétes eredetű pénzt ellopták tőlük, és mindenképp vissza szeretné szerezni – írta a Magyar Nemzet.

Volodimir Zelenszkij tárgyalni szeretne Magyar Péterrel az ukrán aranykonvojról / Fotó: Oschadbank / Facebook

Az ukrán elnök nemrég arról beszélt egy interjúban, hogy vissza szeretné szerezni az aranykonvoj kétes eredetű pénzeit. Volodimir Zelenszkij ennek kapcsán jelezte, hogy tárgyalni szeretne a parlamenti választásokon győztes Tisza Párt elnökével, Magyar Péterrel – számolt be róla a Ukrajinszka Pravda.

Volodimir Zelenszkij az ukrán Oscsadbank forrásainak visszaszolgáltatásáról beszélne a leendő magyar miniszterelnökkel. A kétes eredetű szállítmányt a magyar állam hatóságai márciusban megállították és lefoglalták, amikor azt Magyarországok keresztül akarták szállítani.

Az ukrán elnök azonban még ennél is tovább ment, szerinte ugyanis ezeket a pénzeket „Orbán Viktor egyszerűen ellopta” tőlük.

Volodimir Zelenszkij egyúttal jelezte, hogy a választások után már egészen más a politikai helyzet Magyarországon, így hamarosan egyezteteni szeretne Magyar Péterrel. Az ukrán elnök véleménye szerint a kormányváltás egyértelműen új lehetőségeket teremt nem csak Ukrajna és Magyarország, de az egész Európai Unió számára is.

Az Európai Külügyi Szolgálat (EEAS) válaszolt Andrij Pisnyij, az Ukrán Nemzeti Bank elnökének levelére, amelyben az ukrán fél támogatást kért az Oschadbank készpénz- és aranykészletének Magyarország általi elkobzása ügyében.

A válaszlevélben az EEAS elismeri, hogy az incidens körülményei sajnálatosak. Ugyanakkor hangsúlyozza: az európai uniós jog nem szabályozza a tagállamok nemzeti hatóságainak eljárását ilyen esetekben, és nem terjed ki a vagyon esetleges lefoglalására sem. A szolgálat szerint az ügy „úgy tűnik”, összefüggésben áll a pénzmosás elleni küzdelemmel – ez volt a magyar hatóságok hivatalos indoka az elkobzásnál.

Hozzátették továbbá, hogy bármely, a tőkemozgást korlátozó intézkedésnek törvényes közérdeken kell alapulnia, és arányosnak kell lennie a kitűzött céllal. A levél zárásaként az EEAS közölte, hogy mind az Európai Bizottság, mind pedig az Európai Külügyi Szolgálat továbbra is értékeli az ügyet, figyelembe véve az ukrán hatóságoktól a közelmúltban kapott kiegészítő információkat is.