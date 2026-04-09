Megtörtént: célba ért a magyar vétó, elfogyott Ukrajna pénze – Brüsszel azonnal utal 2 milliárd eurót

Az Európai Unió 2 milliárd eurót utal az ukrán kormánynak, hogy az fenntartsa a reformok elfogadásának ütemét, ezen keresztül pedig közelebb vigye az országot a csatlakozáshoz. A nagyobb pénzügyi csomag azonban elakadt, mert Magyarország blokkolja a további támogatásokat.

Magyarország vétója továbbra is fékezi a több tízmilliárdos támogatási tervet, Von der Leyen azonban így is milliárdokat tudott küldeni az ukrán kormánynak

Az Európai Bizottság újabb 2 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára az úgynevezett Ukrajna Eszköz keretében, amely egy 50 milliárd eurós, középtávú támogatási program.

A pénz célja, hogy életben tartsák az ukrán gazdaságot, miközben a kormány folytatja az uniós csatlakozáshoz szükséges reformokat.

A döntés hátterében az áll, hogy az ukrán parlament, a Verhovna Rada az elmúlt időszakban több kulcsfontosságú törvényt is elfogadott. Ezek az intézkedések részben az EU, részben a Nemzetközi Valutaalap elvárásaihoz igazodnak. Marta Kos bővítési biztos szerint ez „pozitív előrelépés”, amely lehetővé teszi a kifizetések folytatását.

A rendszer logikája egyszerű: pénz reformokért cserébe. Ha Ukrajna teljesíti a vállalásait – különösen a jogállamiság, a gazdaság átalakítása és az adóbeszedés terén –, további források nyílhatnak meg. A jelenlegi 2 milliárd eurón felül még 440 millió euró is érkezhet, ha sikerül lezárni az irányítási reformokról szóló tárgyalásokat. Sőt, összességében akár több mint 4 milliárd euró is felszabadulhat, ha Kijev teljesíti az összes feltételt.

A kép azonban korántsem ennyire rózsás. Brüsszel ugyanis komoly akadályokba ütközik, amikor nagyobb volumenű támogatást próbál mozgósítani. Egy 90 milliárd eurós hitelcsomag például jelenleg is blokkolva van, méghozzá Magyarország miatt. A vita középpontjában a Barátság kőolajvezeték áll, amelyen keresztül Oroszország továbbra sem tud olajat szállítani Magyarországra Ukrajnán keresztül.

A magyar kormány nemcsak a pénzügyi csomagot, hanem Ukrajna EU-csatlakozási folyamatát is lassítja. A tárgyalási fejezetek megnyitását és lezárását is akadályozza, ami közvetlen hatással van a reformok tempójára. Ez a politikai patthelyzet egyre inkább érezhető Kijevben is, ahol a lendület megtorpanni látszik.