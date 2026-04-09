Orbán Viktor: kettős válság jön, Magyarország is megérzi majd – dolgozunk, hogy ki tudjunk jönni belőle

Megtörtént: célba ért a magyar vétó, elfogyott Ukrajna pénze – Brüsszel azonnal utal 2 milliárd eurót

Brüsszel újabb milliárdokat küld Ukrajnának, de a teljes támogatási csomag továbbra is politikai csatározásokba ütközik. A reformok üteme kulcsszerepet játszik abban, mennyi pénz érkezhet még az ukrán kormány számára.
2026.04.09, 19:42
Frissítve: 2026.04.09, 20:47

Az Európai Unió 2 milliárd eurót utal az ukrán kormánynak, hogy az fenntartsa a reformok elfogadásának ütemét, ezen keresztül pedig közelebb vigye az országot a csatlakozáshoz. A nagyobb pénzügyi csomag azonban elakadt, mert Magyarország blokkolja a további támogatásokat.

Magyarország vétója továbbra is fékezi a több tízmilliárdos támogatási tervet, Von der Leyen azonban így is milliárdokat tudott küldeni az ukrán kormánynak / Fotó: AFP

Az Európai Bizottság újabb 2 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára az úgynevezett Ukrajna Eszköz keretében, amely egy 50 milliárd eurós, középtávú támogatási program.

A pénz célja, hogy életben tartsák az ukrán gazdaságot, miközben a kormány folytatja az uniós csatlakozáshoz szükséges reformokat.

A döntés hátterében az áll, hogy az ukrán parlament, a Verhovna Rada az elmúlt időszakban több kulcsfontosságú törvényt is elfogadott. Ezek az intézkedések részben az EU, részben a Nemzetközi Valutaalap elvárásaihoz igazodnak. Marta Kos bővítési biztos szerint ez „pozitív előrelépés”, amely lehetővé teszi a kifizetések folytatását.

A rendszer logikája egyszerű: pénz reformokért cserébe. Ha Ukrajna teljesíti a vállalásait – különösen a jogállamiság, a gazdaság átalakítása és az adóbeszedés terén –, további források nyílhatnak meg. A jelenlegi 2 milliárd eurón felül még 440 millió euró is érkezhet, ha sikerül lezárni az irányítási reformokról szóló tárgyalásokat. Sőt, összességében akár több mint 4 milliárd euró is felszabadulhat, ha Kijev teljesíti az összes feltételt.

A kép azonban korántsem ennyire rózsás. Brüsszel ugyanis komoly akadályokba ütközik, amikor nagyobb volumenű támogatást próbál mozgósítani. Egy 90 milliárd eurós hitelcsomag például jelenleg is blokkolva van, méghozzá Magyarország miatt. A vita középpontjában a Barátság kőolajvezeték áll, amelyen keresztül Oroszország továbbra sem tud olajat szállítani Magyarországra Ukrajnán keresztül.

A magyar kormány nemcsak a pénzügyi csomagot, hanem Ukrajna EU-csatlakozási folyamatát is lassítja. A tárgyalási fejezetek megnyitását és lezárását is akadályozza, ami közvetlen hatással van a reformok tempójára. Ez a politikai patthelyzet egyre inkább érezhető Kijevben is, ahol a lendület megtorpanni látszik.

Mindeközben Ukrajna reformteljesítménye sem hibátlan. 

A Transparency International legfrissebb korrupciós indexe szerint az ország a 104. helyen áll 182-ből, ami azt jelzi, hogy a problémák továbbra is súlyosak.

A Freedom House szintén arra figyelmeztet, hogy a korrupció elleni küzdelem következetlen, és az intézkedések gyakran hullámzók.

Volodimir Zelenszkij elnök kormánya tavaly komoly kritikákat kapott, amikor felmerült a korrupcióellenes intézmények gyengítése. Bár végül visszaléptek, az ügy rávilágított arra, hogy a reformok nem mindig haladnak egyenes vonalban.

A mostani 2 milliárd eurós kifizetés tehát egyszerre jelent segítséget és figyelmeztetést. Brüsszel továbbra is hajlandó finanszírozni Ukrajna átalakulását, de csak akkor, ha valódi előrelépést lát. A kérdés már csak az, hogy Kijev képes lesz-e tartani a tempót, miközben a politikai akadályok egyre magasabbra nőnek Európában.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
