Ukrán háború: visszafordíthatatlan demográfiai változások indultak el Európában
Európa, az EU demográfiája, lakossági összetétele és formája erősen megváltozott az ukrán háború következményeképp. A berlini Rockwool Alapítvány tanulmánya kimutatta, tavaly 64 millió ember (egy közepes nagyságú állam teljes lakossága) mondhatta el, hogy ugyan az EU polgára, mégis a gazdasági – politikai övezeten kívül született.
Ezek soraiban természetesen benne vannak azon családok leszármazottai, akiknek szülőképes tagjai az USA-ban hozták világra gyermekeiket, hogy azok amerikai állampolgárságot kapjanak. Donald Trump amerikai elnök – sikertelenül – megkísérelte bevándorlásellenes lépései sorában ennek az ősi jognak az eltörlését.
Spanyolország és Németország a rekorderek
Tavaly a bevándorlás üteme erős maradt. Mint az Rfberlin.com honlapja megállapítja,
- az elmúlt esztendőben az (ily módon való) európai (EU) lakossággyarapodás elérte a 2,1 millió főt.
- Ez erős növekedést jelez, bár annak üteme csökkenőben van a 2023–2024 évek rekordja (évi 2,6 millió plusz lakos) mögött.
- Az európai rekorder tavaly Spanyolország volt, ide áramlott be a bevándorlók közel egyharmada.
Abszolút értelemben Németország vitte el a pálmát, írják a tanulmány szerzői, Tommaso Frattini és Camilla Piovesan. Frattini vezető kutatója és publikáló személyisége a berlini szervezetnek. Frattini a milánói egyetem gazdasági professzora és Londonban szerzett PHD-fokozatot.
Spanyolország, a másik rekorder és Németország végeztek tavaly előtt is az első helyen Európában.
A különböző okokból befogadott menekültek abszolút számát illetően magasan Németországé az elsőbbség,
míg a lakosságban a menekültek száma százalékarányosan a legmagasabb Cipruson. A migránsok által benyújtott legtöbb menedékkérő folyamodványt
- Spanyolország,
- Olaszország,
- Németország és
- Franciaország hatóságai dolgozták fel.
Ukrán háború: visszafordíthatatlan folyamatok indultak el
Európára, Ukrajnára drámai hatást gyakorolt, hogy Oroszország 2022-es támadása – az EU egyesített kutatóközpontjának (JRC) legújabb tanulmánya. Az elemzés legdrámaibb megállapítása: Ukrajna népességcsökkenése, amely még az 2022-ben kirobbant „nagy” háború előtt is megfigyelhető volt a harci cselekmények hatására felgyorsult és
visszafordíthatatlan népességcsökkenési folyamatokat indított el.
A „visszafordíthatatlan”, egészében véve negatív jelző használata különösen meglepő az Ukrajnával szemben feltűnő jóindulatot mutató EU egyik kutatóintézete esetében. Ez a megállapítás tulajdonképpen
kétségbe vonja az EU egész jövőbeni, Ukrajnát az európai államok közösségébe gazdaságilag-politikailag-katonailag integráló politikájának alapját, az újjáépítés, Ukrajna felemelkedése megalapozottságát.
Ismeretes, hogy a 2022-es háború kitörésekor már Ukrajna Európa legszegényebb állama volt.
Mint a JRC egy még 2023-ból datált elemzése megállapítja, az évben a közösség lakosságának 79 százaléka elfogadta a véleményt, amely üdvözli az ukrán menekültek befogadását. Nagyon valószínű, hogy 2023 óta ez az elfogadottsági szint – már ha akkoriban valóban ennyi volt – lényegesen csökkent. Az ukrán menekültek Európa legtöbb befogadó államában vesztettek népszerűségükből.
A kétségek már csak azért is erősek, mert Ukrajna térségében lévő, vagy a vele határos államok döntő többségében ez a „jóváhagyás” a lakosság körében – még a kétséget kizáróan a kijevi hatalmi centrummal jóindulatú felmérés esetén is – alig haladja meg az 50 százalékot (példa rá Csehország és Szlovákia).
A migránsok „szabadtéri börtöne”
Az átlagnál jóval alacsonyabb a jóváhagyás mértéke Németországban, Ausztriában, Szlovéniában és Bulgáriában. Az átlagnál magasabb az elfogadottság a portugáloknál (messze vannak, nem érzékelik a problémát és Portugália nem a magas szociális támogatottságú országokhoz sorolt, így nem célországa az ukrajnai menekülteknek) és a skandinávoknál, dánoknál svédeknél, finneknél.
Ennek ellenére a Magyarország nagyságú, lakosságú ibériai államban az 1,6 millió főként afrikai migráns komoly problémát teremt.
Külföldi megfigyelők az országot „a migránsok szabadtéri börtönének” nevezik.
Tavalyelőtt az ország, amely korábban híres volt „liberális” bevándorlási politikájáról, kemény immigrációs korlátozásokat vezetett be.