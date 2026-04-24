A harcmezőn ájulnak el az éhségtől és esővizet isznak az ukrán katonák - fotók bizonyítják, óriási a felháborodás

Az ukrajnai fronton harcoló ukrán katonák éheznek és esővizet isznak egy képes beszámoló szerint. A katonák a 14. dandárban szolgáltak, és a két, értük felelős tisztet azzal vádolják, hogy nem jelentették a helyzetet a felsőbb parancsnokságnak – mutatott rá a Politico.

A harkivi térségben harcoló ukrán katonákat az orosz támadások miatt nem tudták megfelelően ellátni élelemmel / Fotó: NurPhoto via AFP (illusztráció)

A hadsereg vezérkara leváltott egy parancsnokot, egy másikat pedig lefokozott, miután az interneten megjelentek a képek lesoványodott katonákról.

A beszámoló szerint a harkivi területen, az Oszkil folyón túli harcvonalon állomásozó, 14. dandár 2. gépesített zászlóaljának katonái esővizet ittak, és az éhségtől elájultak.

„Az ellenség rendszeres, az Oszkil folyón átvezető átkelőhelyek elleni légi- és rakétacsapásai erősen megnehezítették a csapatok logisztikai ellátását Kupjanszk térségében. Erőink logisztikai ellátását itt vízi járművekkel és nehéz, pilóta nélküli légi eszközökkel biztosítják” – közölte a vezérkar pénteki közleményében.

Az ukrán vezérkar nem kapott valós képet a harcvonalon uralkodó állapotokról

Miközben a 14. dandár parancsnokai a légvédelem megerősítésén és a frontvonalban szolgáló katonák dróntámadások elleni védelmén dolgoztak, elmulasztották közölni a katonai vezetéssel a terepen uralkodó valós helyzetet.

A vezérkar azt közölte, hogy nem tudott a dandár élelmiszer-ellátási problémáiról, és megerősítette, hogy vizsgálatot indított a parancsnokok magatartása miatt.

Az érintett katonákról pedig azt írta, hogy amint a helyzet lehetővé teszi, evakuálni fogják őket.

Az ukrán Egyesített Erők Harccsoportja „szörnyű vezetési szégyenként” jellemezte a helyzetet. Ez az a tavaly létrehozott katonai egység, amely a harkivi területen harcoló csapatokat irányítja.

A harccsoport pénteki nyilatkozatában arról írt, hogy a kialakult állapotok a hadtest szintjén hozott, hosszú távú vezetői döntések és az egységekkel való együttműködés következménye. Kiemelte, hogy a vezetők olyan jelentésekből tájékozódhattak, amelyek szerint minden rendben volt a harcvonalon, ami pedig nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak.