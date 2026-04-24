A harcmezőn ájulnak el az éhségtől és esővizet isznak az ukrán katonák - fotók bizonyítják, óriási a felháborodás
Az ukrajnai fronton harcoló ukrán katonák éheznek és esővizet isznak egy képes beszámoló szerint. A katonák a 14. dandárban szolgáltak, és a két, értük felelős tisztet azzal vádolják, hogy nem jelentették a helyzetet a felsőbb parancsnokságnak – mutatott rá a Politico.
A hadsereg vezérkara leváltott egy parancsnokot, egy másikat pedig lefokozott, miután az interneten megjelentek a képek lesoványodott katonákról.
A beszámoló szerint a harkivi területen, az Oszkil folyón túli harcvonalon állomásozó, 14. dandár 2. gépesített zászlóaljának katonái esővizet ittak, és az éhségtől elájultak.
„Az ellenség rendszeres, az Oszkil folyón átvezető átkelőhelyek elleni légi- és rakétacsapásai erősen megnehezítették a csapatok logisztikai ellátását Kupjanszk térségében. Erőink logisztikai ellátását itt vízi járművekkel és nehéz, pilóta nélküli légi eszközökkel biztosítják” – közölte a vezérkar pénteki közleményében.
Az ukrán vezérkar nem kapott valós képet a harcvonalon uralkodó állapotokról
Miközben a 14. dandár parancsnokai a légvédelem megerősítésén és a frontvonalban szolgáló katonák dróntámadások elleni védelmén dolgoztak, elmulasztották közölni a katonai vezetéssel a terepen uralkodó valós helyzetet.
A vezérkar azt közölte, hogy nem tudott a dandár élelmiszer-ellátási problémáiról, és megerősítette, hogy vizsgálatot indított a parancsnokok magatartása miatt.
Az érintett katonákról pedig azt írta, hogy amint a helyzet lehetővé teszi, evakuálni fogják őket.
Az ukrán Egyesített Erők Harccsoportja „szörnyű vezetési szégyenként” jellemezte a helyzetet. Ez az a tavaly létrehozott katonai egység, amely a harkivi területen harcoló csapatokat irányítja.
A harccsoport pénteki nyilatkozatában arról írt, hogy a kialakult állapotok a hadtest szintjén hozott, hosszú távú vezetői döntések és az egységekkel való együttműködés következménye. Kiemelte, hogy a vezetők olyan jelentésekből tájékozódhattak, amelyek szerint minden rendben volt a harcvonalon, ami pedig nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak.
A harccsoport szerint dolgoznak a probléma megoldásán, és azonnal további készleteket küldenek a 14. dandár állásaira. Egyúttal felszólította a többi terepen szolgáló parancsnokot is, hogy ne titkolják el a nehézségeket a központi vezetés elől.
„A legfontosabb az emberek megóvása és az emberséges hozzáállás, minden más munkával helyrehozható” – áll a közleményben.
A 14. dandár sajtószolgálata azt közölte, hogy az újonnan kinevezett dandárparancsnok, Tarasz Makszimov ezredes intézkedéseket tesz a helyzet rendezésére. „A katonai egység parancsnoksága kapcsolatban áll a szolgálatot teljesítő katonák családjaival. A helyzet a dandárparancsnok kiemelt ellenőrzése alatt marad mindaddig, amíg teljesen meg nem oldódik.”
Az ukrán hadseregben sorra buknak ki a botrányok. Lapunk pénteken számolt be arról, hogy egyre durvább módszerekkel dolgoznak az ukrán toborzók, már az emberrablástól sem riadnak vissza. Az odesszai ügyészség szerint négy toborzót és egy rendőrt tartóztattak le, mert a gyanú szerint elraboltak egy férfit, majd 30 ezer dollárt követeltek tőle azért, hogy kenőpénz fejében mentesüljön a mozgósítás alól. Az ügy miatt az ukrán hadsereg több érintett vezetőt is felfüggesztett.