Kijött az ukáz: hazaküldik a frontról az ukrán katonákat – „átalakult a harcvonal, pihenniük kell!”

Kötelező rotációt rendelt el az ukrán hadsereg a frontvonalon harcoló katonák számára, amit Olekszandr Szirszkij főparancsnok jelentett be. Az új szabály szerint az ukrán katonák legfeljebb két hónapig maradhatnak harci pozíciókban, ezt követően pihenő jár nekik, és orvosi vizsgálaton vesznek részt. A döntés hátterében az áll, hogy a harctéri viszonyok – különösen a drónok miatt – jelentősen átalakultak, és egyre nagyobb mértében leterhelik az állományt.
VG/MTI
2026.04.30, 14:50
Frissítve: 2026.04.30, 15:05

Aláírta a frontvonalon szolgálatot teljesítő ukrán katonák kötelező rotációjáról szóló parancsot Olekszandr Szirszkij vezérezredes, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka csütörtökön – közölte a főtiszt Telegram-csatornája. A parancsnokoknak biztosítaniuk kell, hogy a katonák legfeljebb két hónapig maradjanak harci pozíciókban. 

Fotó: NurPhoto via AFP

„Katonáink rotációját előre meg kell tervezni, figyelembe véve a helyzetet, a harci műveletek jellegét, valamint a rendelkezésre álló erőket és eszközöket” – áll a bejegyzésben. A parancs meghatározza, hogy 

a harci feladatokat teljesítő katonák számára kötelező az orvosi vizsgálat és a pihenőidő biztosítása, 

valamint a harcálláspontokon feladatokat végző katonák lőszerrel és élelmiszerrel való megfelelő ellátása.

Az ukrán fegyveres erők főparancsnoka közölte, hogy a drónok harctéri dominanciája miatt a hadviselés logikája is megváltozott: „Jelentősen átalakultak az arcvonal, a hátország és a harci rendek mélységének fogalmai, bonyolultabbá vált a logisztika és a harctéren való mozgás, valamint az első vonalról a hátországba történő áthelyezés.”

Elkezdték levadászni az ukrán férfiakat az unió területén

Megnőtt a Lengyelországból kitoloncolt férfiak száma, majd az ukrán fegyveres erőkbe való mozgósításuk száma. „Menekülünk Varsóból, Lengyelországból, mert ha itt ülsz, és azt hiszed, hogy ez téged nem fog érinteni, akkor tévedsz: ma már hárman mentek át a határon. Kitalálod, miért? Eldobtak egy cigarettacsikket egy buszmegállóban. Egy rendőr odament hozzá egy egyszerű okmányellenőrzésre, de kiderült, hogy illegálisan tartózkodott ott, mert még nem frissítette az okmányait. A PESEL-jét bevonták, mert több mint 30 napja nem érvényes. Szóval hová kell mennie? Természetesen azonnal a rohamosztagosokhoz. Szóval elmentem egy melegebb helyre, ahol pálmafák és banánok vannak” – nyilatkozta egy ukrán fiatal.

A PESEL egy 11 jegyű személyi azonosító szám Lengyelországban, amely kötelező a tartózkodáshoz, a munkavégzéshez, az egészségügyi ellátáshoz és a szociális támogatáshoz.

A lengyel sajtóban arról számoltak be, hogy az ukránokat kitoloncolják, ha megtagadták tőlük az ideiglenes tartózkodási engedélyt, vagy ha lejárt a Lengyelországból való kilépésre megadott idő. Érintettek szerint az ukránoknak nem kell ahhoz megszegniük a törvényt, hogy megbilincseljék és elvigyék őket a határra. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
