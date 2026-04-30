Uniós pénzek: váratlan fordulat, Magyarország elbukhat még 4 milliárd eurót - súlyos alkut követelhet Brüsszel a teljes összegért cserébe

Hivatalosan még nem Magyar Péter a miniszterelnök, a választásokat követően már megkezdődtek az informális egyeztetések az Európai Bizottsággal – írja a HVG.

A tárgyalásokra rálátó források szerint több körben is sor került egyeztetésekre, amelyeken mindkét oldalról magas rangú szereplők vettek részt.

A magyar delegációt a leendő kormány miniszterjelöltjei képviselték, míg brüsszeli részről az Európai Bizottság elnökének kabinetfőnöke, valamint a szervezet legmagasabb szintű főigazgatói is jelen voltak.

A legutóbbi találkozóra Magyar Péter Orbán Anita külügyminiszter kíséretében érkezett, aki korábban is részt vett a tárgyalásokon.

Az uniós tisztviselők továbbra is óvatosak az uniós források felszabadításával kapcsolatban. Különösen a 10,4 milliárd eurós helyreállítási alap sorsa kérdéses, amelynek felhasználására 2026. augusztus 31-ig van lehetőség. A siker érdekében három kulcsterületre kell koncentrálnia:

a 27 úgynevezett szupermérföldkő teljesítésére,

a helyreállítási tervben vállalt reformok végrehajtására,

valamint a beruházások megvalósítására.

Négy milliárd euró a tét

Az uniós pénzek lehívásának feltétele a nemzeti helyreállítási terv módosítása is, amelyre azonban csak a kormány hivatalba lépése után kerülhet sor. Az új tervet az Európai Bizottságnak értékelnie kell, majd azt a tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk. Ezzel párhuzamosan jogszabályi változtatásokra és új törvények elfogadására is szükség lesz.

A teljes összeg lehívása ugyanakkor nem biztosított, kérdés, hogy a 10,4 milliárd euróból végül mennyi lesz elérhető.

Egy brüsszeli forrás néhány napja azt mondta az lapnak, hogy nem tartja valószínűnek, hogy az egész összeget fel tudja szabadítani Magyarország, egyszerűen az idő rövidsége és a feladat nagysága miatt, a magyar ambíció azonban az, hogy lehetőleg a teljes keretet le tudja hívni az ország.

Más megközelítésből: a bizottság kiindulási pontja, hogy

a 6,5 milliárd eurós vissza nem térítendő támogatásra kell koncentrálni,

a magyar fél azonban a teljes, kedvezményes hitellel növelt keretet célozza meg. Tehát mintegy 4 milliárd eurónyi forrást Magyarország elveszíthet, legalábbis a kommunikáció szerint ez is benne van a pakliban.