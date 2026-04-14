Végre, hivatalos a terv: bejelentették Ursula von der Leyenék az EU segítségét az energiaválsághoz – Magyarország a minta

A bizottság enyhítené az állami támogatási szabályokat, hogy a tagállamok több pénzzel segíthessék a vállalatokat az elszálló energia- és műtrágyaköltségek miatt. Ursula von der Leyen szerint az intézkedések célja, hogy gyors és célzott támogatást nyújtsanak az iráni háború okozta gazdasági sokk kezelésére.
2026.04.14, 06:33
Frissítve: 2026.04.14, 06:43

Az Európai Bizottság hétfőn közölte, hogy lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy több közpénzt mozgósítsanak a vállalkozások üzemanyag- és műtrágyaszámláinak támogatására, miközben a kormányok igyekeznek ellensúlyozni az iráni háború által kiváltott, elszabaduló árak okozta gazdasági sokkot.

Antonio Costa - Ursula von der Leyen - Mette Frederiksen
Bejelentették Ursula von der Leyenék az EU segítségét az energiaválsághoz / Fotó: Anadolu via AFP

A Reuters cikke szerint olaj ára hétfőn mintegy 6 százalékkal, hordónként több mint 100 dollárra emelkedett, miután az amerikai hadsereg bejelentette, hogy blokád alá vonja az iráni kikötőkből kifutó hajókat, ami tartós zavaroktól való félelmet keltett az olaj- és gázszállításokban.

Az energiaárak emelkedésére válaszul készülő szélesebb intézkedéscsomag részeként a bizottság hétfőn javaslatot tett az uniós állami támogatási szabályok módosítására, hogy több közpénz jusson az üzemanyagár-emelkedés által különösen sújtott ágazatoknak, köztük a mezőgazdaságnak, a közúti közlekedésnek és az európai hajózásnak.

A változtatások lehetővé tennék a kormányok számára, hogy részben fedezzék azt az áremelkedést, amelyet a vállalatok az üzemanyagért vagy műtrágyáért fizettek, összehasonlítva a február 28-án kezdődő amerikai–izraeli–iráni háború előtti árakkal.

A tervezet szerint az EU azt is növelné – 50 százalék fölé – azt a maximális támogatási arányt, amelyet az energiaigényes iparágak kaphatnak villamosenergia-költségeik fedezésére.

Európai országok – köztük Németország, Olaszország, Lengyelország és Magyarország – már számos intézkedést vezettek be, például üzemanyagár-sapkákat és adócsökkentéseket, hogy mérsékeljék az iráni háború gazdasági hatásait.

A kormányok visszajelzést adnak majd az uniós javaslatokról, mielőtt a bizottság a hónap végéig elfogadja a végleges változatot.

A javasolt módosítások ideiglenesek lennének, kifejezetten az iráni háború energiapiaci hatásainak kezelésére.

A Európai Bizottság felügyeli a tagállamok állami támogatásait annak érdekében, hogy azok ne torzítsák a versenyt az EU egységes piacán.

Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy az európai gázár 48 százalékkal, a Brent olaj ára 41 százalékkal haladja meg az iráni háború előtti szintet. Az energiaárak emelkedését koordinált uniós fellépéssel kezelné az Európai Bizottság, elsősorban adó- és díjcsökkentésekkel próbálná tompítani az energiaárak sokkját.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
