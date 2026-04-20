Kimondta Ursula von der Leyen, amit eddig tagadtak? Brüsszel beismerte a politikai nyomásgyakorlást
Az uniós források visszatartása és a magyar választási eredmény között vont közvetlen kapcsolatot Dömötör Csaba legfrissebb Facebook-bejegyzésében, miután Ursula von der Leyen interjút adott a Süddeutsche Zeitungnak. A fideszes európai parlamenti képviselő szerint az Európai Bizottság elnökének nyilatkozata egyértelművé teszi, hogy a Magyarországnak járó uniós pénzek befagyasztása nem pusztán jogállamisági kérdés volt, hanem politikai nyomásgyakorlás is.
Dömötör Csaba azt írta: Ursula von der Leyen arról beszélt, hogy 17 milliárd eurót (mintegy 6900 milliárd forintot) fagyasztottak be Magyarországgal szemben, ami érezhetően hiányzott a gazdaságból, rontotta az ország versenyképességét, és végső soron hatással volt arra is, hogyan döntöttek a választók a szavazófülkékben.
A politikus szerint ez azért különösen fontos kijelentés, mert szerinte ezzel maga az Európai Bizottság is elismeri azt az összefüggést, amelyről a Fidesz-kormány régóta beszél: hogy
a források visszatartása megmutatkozott Magyarország versenyképességének további romlásában is”, ami végső soron azt is befolyásolta, hogy a választók hogyan voksoltak a szavazófülkében.
Dömötör arra is utalt, hogy korábban az Európai Parlament egyes bizottsági ülésein is hasonló megállapítások hangzottak el, de most szerinte már maga a Bizottság sem próbálja ezt leplezni. Megfogalmazása szerint „nem sok köze volt a magyar demokrácia állapotához, annál több a politikai nyomásgyakorláshoz”.
A kérdés most már szerinte nem az, hogy miért maradtak vissza ezek a források, hanem az, hogy az új magyar kormány milyen feltételek mellett próbálja majd megszerezni azokat. Az Európai Bizottság ugyanis továbbra is egy követeléslistához köti a pénzek folyósítását, amely több, a magyar államszervezetet és szuverenitást érintő területre is kiterjed.
Ez gazdasági szempontból különösen érzékeny kérdés. Az uniós források tartós hiánya az elmúlt években nemcsak a beruházások lassulásában, hanem a költségvetési mozgástér szűkülésében is megjelent. A vállalati beruházások, az önkormányzati fejlesztések és az állami infrastrukturális projektek jelentős része közvetlenül vagy közvetve ezekre a forrásokra épült, így a pénzek késése a növekedési kilátásokat is rontotta.
A 17 milliárd eurós összeg nagyságrendje önmagában is jól mutatja a tétet:
ez több mint két teljes éves magyar egészségügyi költségvetésnek megfelelő forrás.
A befagyasztás ezért nemcsak politikai vita, hanem versenyképességi és finanszírozási kérdés is, különösen egy olyan időszakban, amikor a magyar gazdaság egyszerre küzd a költségvetési hiánnyal, a beruházások lassulásával és a külső finanszírozási nyomással.
Az uniós pénzek nem jönnek automatikusan
A Tisza Párt egyik kulcsígérete az uniós források teljes lehívása, amelyek jelentős szerepet játszanak a gazdasági növekedésben és a felzárkózásban, ugyanakkor nem tekinthetők önmagukban megoldásnak. Molnár Dániel szerint az elmúlt években a források hiánya visszafogta a beruházásokat és a gazdasági bővülést, miközben a piaci kockázatok is emelkedtek.
Bár a 2021–2027-es ciklusban jelentős összegek állnak rendelkezésre, ezeknek eddig csak egy részéről született döntés, és a tényleges kifizetések még alacsony szinten vannak.
Az új kormány számára ezért kulcskérdés lesz a pénzek gyors lehívása, ami érdemben javíthatja a növekedési kilátásokat.
Ugyanakkor az Európai Bizottság szigorú feltételekhez köti a források felszabadítását, és nem várható kivételezés az új vezetéssel szemben sem. A következő időszakot az is nehezíti, hogy a jelenlegi költségvetési ciklus kifutóban van, így a kormánynak egyszerre kell gyors eredményeket felmutatnia és a következő ciklus tárgyalásaira is felkészülnie.