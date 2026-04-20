Kimondta Ursula von der Leyen, amit eddig tagadtak? Brüsszel beismerte a politikai nyomásgyakorlást

Az uniós források visszatartása és a magyar választási eredmény között vont közvetlen kapcsolatot Dömötör Csaba legfrissebb Facebook-bejegyzésében, miután Ursula von der Leyen interjút adott a Süddeutsche Zeitungnak. A fideszes európai parlamenti képviselő szerint az Európai Bizottság elnökének nyilatkozata egyértelművé teszi, hogy a Magyarországnak járó uniós pénzek befagyasztása nem pusztán jogállamisági kérdés volt, hanem politikai nyomásgyakorlás is.

Dömötör Csaba azt írta: Ursula von der Leyen arról beszélt, hogy 17 milliárd eurót (mintegy 6900 milliárd forintot) fagyasztottak be Magyarországgal szemben, ami érezhetően hiányzott a gazdaságból, rontotta az ország versenyképességét, és végső soron hatással volt arra is, hogyan döntöttek a választók a szavazófülkékben.

A politikus szerint ez azért különösen fontos kijelentés, mert szerinte ezzel maga az Európai Bizottság is elismeri azt az összefüggést, amelyről a Fidesz-kormány régóta beszél: hogy

a források visszatartása megmutatkozott Magyarország versenyképességének további romlásában is”, ami végső soron azt is befolyásolta, hogy a választók hogyan voksoltak a szavazófülkében.

Dömötör arra is utalt, hogy korábban az Európai Parlament egyes bizottsági ülésein is hasonló megállapítások hangzottak el, de most szerinte már maga a Bizottság sem próbálja ezt leplezni. Megfogalmazása szerint „nem sok köze volt a magyar demokrácia állapotához, annál több a politikai nyomásgyakorláshoz”.

A kérdés most már szerinte nem az, hogy miért maradtak vissza ezek a források, hanem az, hogy az új magyar kormány milyen feltételek mellett próbálja majd megszerezni azokat. Az Európai Bizottság ugyanis továbbra is egy követeléslistához köti a pénzek folyósítását, amely több, a magyar államszervezetet és szuverenitást érintő területre is kiterjed.

Ez gazdasági szempontból különösen érzékeny kérdés. Az uniós források tartós hiánya az elmúlt években nemcsak a beruházások lassulásában, hanem a költségvetési mozgástér szűkülésében is megjelent. A vállalati beruházások, az önkormányzati fejlesztések és az állami infrastrukturális projektek jelentős része közvetlenül vagy közvetve ezekre a forrásokra épült, így a pénzek késése a növekedési kilátásokat is rontotta.