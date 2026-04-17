Itt tart Németország: éhezők menete indult Berlinbe, nem bírják tovább a horror üzemanyagárat – több kilométeres a konvoj

Pénteken reggel egy autós konvoj indult el Emdenből (Ostfriesland) Berlin felé, hogy tiltakozzon a jelentősen megemelkedett üzemanyagárak miatt. A szervezők szerint a menetoszlop a Bundestag elé kíván vonulni, hogy látható jelet adjon a polgárok elégedetlenségének.

A rendőrség tájékoztatása szerint a konvoj reggel körülbelül 25–35 járművel indult, később a résztvevők száma nőtt, és egyes szakaszokon elérte a 82 autót is. A rendőrség osnabrücki igazgatósága pozitívan értékelte a kezdeti szakaszt: nagyobb közlekedési zavarok nélkül, zökkenőmentesen haladt a menet.

A konvojt végig rendőri kíséret biztosította, érkezése Berlinbe péntek este várható. A demonstrációt egy ostfrieslandi férfi szervezte, aki közösségi médián keresztül hívta fel az érdeklődőket. A résztvevők csak olyan járművekkel csatlakozhatnak, amelyek

legalább 60 km/óra sebességre alkalmasak, és autópályákat nem használhatnak.

A szervező szerint a tiltakozás oka, hogy magasak a költségek, és úgy érzi, a szövetségi kormány és Friedrich Merz kancellár (CDU) magukra hagyta a polgárokat, nem tartva be a választási ígéreteket.

Az utóbbi időszakban ugyanakkor enyhült a helyzet a töltőállomásokon. Húsvét környéki csúcs után jelentősen csökkentek az üzemanyagárak. Az ADAC legfrissebb adatai szerint az E10-es benzin országos átlagára 2,077 euró körül alakult literenként (1,2 centtel olcsóbb, mint előző nap), míg a dízel 2,211 euróba került (2,6 centtel kevesebb).

Egyes régiókban már 2 euró alatt is lehetett tankolni E10-est.A rendőrség szerint a konvoj szervezése törvényes keretek között zajlik, és a résztvevők száma a bejelentett 20–100 jármű között maradt. A demonstráció nem okozott jelentős forgalmi fennakadást az érintett szövetségi utakon.