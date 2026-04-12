Választás 2026: „A következő országgyűlés demokratikus felhatalmazása” – ez bizonyíték a magyar demokráciára

Magas részvétel mellett zárult a választás 2026-ban. A választás után Gulyás Gergely szerint a részvételi adatok azt mutatják, hogy a következő országgyűlés erős demokratikus felhatalmazással alakulhat meg. A kormány szerint ez a magyar demokrácia működésének fontos visszaigazolása.
2026.04.12, 19:43
Frissítve: 2026.04.12, 19:51

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Nacsa Lőrinc a KDNP képviseletében sajtótájékoztatót tartott a 19 órai urnazárás után. A miniszter megköszönte a rendkívüli részvételt, és elmondta, hogy Magyarországon mindig akkor érezték a választópolgárok, hogy sokaknak kell elmenniük szavazni, amikor jobboldali kormánya volt az országnak. Hozzátette, hogy számtalan bejelentést kellett tenniük jogsértések miatt, melyeket a választási bizottságoknak ki kell majd vizsgálniuk.

„A választási szervek a következő órákban összesítik a szavazatokat. Azt reméljük, hogy a kormánypártok újra felhatalmazást kapnak a következő négy évre is a kormányzásra” – mondta Gulyás Gergely. A miniszter megköszönte a munkát mindazoknak, különösen az aktivistáknak, akik lehetővé tették a 2026-os választás ilyen módú lebonyolítását. 

Örülünk annak, hogy a következő országgyűlés demokratikus felhatalmazása ennyire erős lesz, hiszen ez a magas részvétel azt jelenti, hogy a demokratikus felhatalmazás minden korábbinál erősebb

– mondta Gulyás Gergely. 

Nacsa Lőrinc hozzátette, hogy a magas részvétel egyértelmű üzenet a demokrácia számára.

Választás 2026: 5,8 millióan járultak az urnákhoz, a választásra jogosultak közel 78 százaléka már szavazott

Megjelent a Nemzeti Választási Iroda honlapján az országgyűlési választások friss, 18 óra 30 perckor publikált részvételi adata. Ahogy várható volt, ez is látványos rekordot, de nem tekinthető totális áttörésnek. 

A választásra jogosultak 77,80 százaléka, azaz 5 856 515 választó adta le a szavazatát. 

Emlékezetes, 2022-ben azonos időszakban ez 70,21 százalék volt, ami 5 448 020 főt jelent. Összességében a délelőtti  és a kora délutáni dinamika némileg alábbhagyott estére.

Most jön az összesítés, majd – várhatóan este 8 órától – már az első rész eredményeket közölhetik. Jó tudni azonban, hogy május elejéig is elhúzódhat az országgyűlési választás végleges eredményének megállapítása, ha minden jogorvoslati lehetőséget kihasználnak a jelöltek és jelölőszervezetek.

Az már a reggel 7 órás, a 9 órás, a 11 órás, a 13 órás, a 15 órás és a 17 órás, utolsó előtti adatközlésből is jól látszott, hogy óriási a részvétel a voksoláson, körökkel veri a 2022-es választás számait, ami a részvételt illeti. A legnagyobb kérdés továbbra is, hogy kinek kedvezhet a rekordrészvétel.

