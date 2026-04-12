Választás 2026: vége van, jönnek az első eredmények – ez vár Magyarországra április 12-én este és éjjel

Rendben lezajlott a 2026-os országgyűlésiképviselő-választás - mondta a köztársasági elnök vasárnap este, miután tájékoztatást kapott a Nemzeti Választási Irodától (NVI). A választás 2026-os alakulásának most jön a legizgalmasabb szakasza, az eredmények közlése.

Választás 2026: vége van, jönnek az első eredmények / Fotó: Bodnár Boglárka

Az első, nyilvánosságra hozott részeredmény 20 óra után érkezett meg A feldolgozottság nagyon alacsony, 3,37 százalék, de ez alapján

a Fidesz listán 53,18, a Tisza 38,68 százalékot ért el.

A Mi Hazánk 6 százalékon áll. Az egyéni mandátumokkal együtt viszont összesen a Tiszának 91 mandátuma van, 76 a Fidesz-KDNP-nek. A Mi Hazánk 9-cel áll.

Fotó: Nemzeti Választási Iroda

20:15-kor újabb adatcsomagot közölt az NVI, ez már majdnem 7 százalékos eredményt mutat. Listán a Fidesz vezet majdnem 24 ezer szavazattal, a Tisza 21 szavazat fölött tart. Az egyéni kmandátumokkal együtt azonban a Tisza 110 mandtázumnál jár, a Fidesz pedig 71-nél.

Fotó: Nemzeti Választási Iroda

20:30-kor újabb adatcsomag frissült, 14,72 százalékos feldolgozottságnál. A Tisza átvette listán a vezetést 84 ezer szavazattal, a Fidesz 77 ezer szavazatnál jár. Ugyanakkor fontos, hogy a lista feldolgozottsága jóval alacsonyabb, mintegy 6 százalék.

Az egyénikben 89 mandátumnál jár a Tisza, a Fidesz 16-nál, a Mi Hazánk 8-nál.

Fotó: Nemzeti Választási Iroda

Nem sokkal 20:40 előtt újabb adatcsomagot frissített az NVI. A feldolgozottság 21,54 százalék. A listán azt látjuk, hogy a Tisza vezet 49,43 százalékkal 166 ezer szavazattal.

A Fidesz 42 százalékon áll, 141 ezer szavazattal. A mandátumok alakulása az egyénikkel együtt az alábbi.

Fotó: Nemzeti Választási Iroda

Nem sokkal 21 óra után újabb adatfrissítés történ. Immáron 46 százalékos feldolgozottságnál 135 mandátumnál jár a Tisza, a Fidesz 57-nél. Ez kétharmados többséget jelent Magyar Péter pártjának. A Mi Hazánk 7 mandátumra számíthat.

Listán 52 százalékon áll a Tisza, a Fidesz 39 százalék fölötti eredményt mondhat magáénak.

Fotó: Nemzeti Választási Iroda

A szavazókörök vasárnap esti bezárása után a szavazatszámláló bizottságok elkezdték összesíteni az országgyűlési választáson leadott voksokat, de a külképviseleteken, illetve az átjelentkezéssel leadott szavazatok "bevárása" miatt a választás egyéni választókerületi eredményeit

legkésőbb jövő szombaton

– amennyiben a jelöltek között száz, vagy annál kisebb a különbség, és érkezett újraszámlálásra vonatkozó igény, akkor hétfőn – kell megállapítaniuk az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságoknak, addig csak előzetes eredményekről lehet beszélni.