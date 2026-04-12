A magyar választópolgárok – rekordmagas részvétel mellett – demokratikus és szabad választások keretében adhatták le szavazataikat a következő Országgyűlés tagjaira. Ez tükrözi a magyar választópolgárok demokráciába és a választási rendszer tisztaságába vetett bizalmát – közölte a Liberty Coalition for Free and Fair Elections (LCFFE) nemzetközi választási megfigyelői misszió vasárnap az MTI-vel.

Kimondták a nemzetközi megfigyelők: Magyarországon rendben zajlott a választás 2026-ban / Fotó: Balogh Zoltán

Közleményükben azt írták: többhetes előkészítő munkát követően a választás napján a LCFFE több mint 80 megfigyelője az egész ország területén monitorozta a választási eljárást. A megfigyelők munkájuk során 45 országgyűlési egyéni választókerületben több mint 70 szavazókört ellenőriztek.

A választási megfigyelők összességében pozitívan értékelték a választások általános lebonyolítását és a szavazókörökben látottakat, és nem tapasztaltak olyan jelentős incidenst, amely érdemben befolyásolta volna a választási eljárás integritását, szabályszerű lebonyolítását. A misszió tagjai jelenleg is végzik munkájukat, több szavazókörben nyomon követik a szavazatok számlálását – tették hozzá.

Hozzátették:

a szavazatszámláló bizottságok megfelelően felkészültek voltak a megkülönböztetett figyelmet igénylő választópolgárok – köztük a fogyatékossággal élők – fogadására.

Azok számára, akik személyesen nem tudták leadni szavazatukat, biztosították a mozgóurna igénybevételének lehetőségét. Minden választópolgár két szavazólapot kapott (egy országos listára és egy egyéni jelöltre szólót), a szavazófülkék igénybevételével pedig biztosított volt a szavazat titkossága is.

Közölték: a választási megfigyelők munkájuk során tapasztaltak incidenseket, de azok sem egyenként, sem összességükben nem jelentették azt, hogy ne teljesülnének az európai választási sztenderdek. A sajtóhírek és a választási szervek tájékoztatása alapján kis számban előfordultak jelentősebb incidensek is, többnyire az ellenzéki pártokhoz köthetők – például egy vezető ellenzéki jelölt testőre pártjelvénnyel lépett be egy szavazókörbe –, azonban ezek sem befolyásolták érdemben a választások szakszerű lebonyolítását.