Deviza
EUR/HUF370,1 -1,44% USD/HUF317,36 -0,89% GBP/HUF424,99 -1,36% CHF/HUF401,45 -1,04% PLN/HUF86,64 -1,85% RON/HUF73,08 -0,89% CZK/HUF15,27 -0,89% EUR/HUF370,1 -1,44% USD/HUF317,36 -0,89% GBP/HUF424,99 -1,36% CHF/HUF401,45 -1,04% PLN/HUF86,64 -1,85% RON/HUF73,08 -0,89% CZK/HUF15,27 -0,89%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

szavazás
Választás 2026
Magyarország
rekord

Kimondták a nemzetközi megfigyelők: Magyarországon rendben zajlott a választás 2026-ban

Nemzetközi megfigyelők szerint rendben zajlott a választás Magyarországon. A választás lebonyolítását összességében pozitívan ítélték meg, és nem találtak olyan súlyos szabálytalanságot, amely befolyásolta volna az eredményt. A részvétel és a lebonyolítás a demokráciába vetett bizalmat tükrözi.
VG/MTI
2026.04.12, 20:35
Frissítve: 2026.04.12, 21:05

A magyar választópolgárok – rekordmagas részvétel mellett – demokratikus és szabad választások keretében adhatták le szavazataikat a következő Országgyűlés tagjaira. Ez tükrözi a magyar választópolgárok demokráciába és a választási rendszer tisztaságába vetett bizalmát – közölte a Liberty Coalition for Free and Fair Elections (LCFFE) nemzetközi választási megfigyelői misszió vasárnap az MTI-vel.

Kimondták a nemzetközi megfigyelők: Magyarországon rendben zajlott a választás 2026-ban
Kimondták a nemzetközi megfigyelők: Magyarországon rendben zajlott a választás 2026-ban / Fotó: Balogh Zoltán

Közleményükben azt írták: többhetes előkészítő munkát követően a választás napján a LCFFE több mint 80 megfigyelője az egész ország területén monitorozta a választási eljárást. A megfigyelők munkájuk során 45 országgyűlési egyéni választókerületben több mint 70 szavazókört ellenőriztek.

A választási megfigyelők összességében pozitívan értékelték a választások általános lebonyolítását és a szavazókörökben látottakat, és nem tapasztaltak olyan jelentős incidenst, amely érdemben befolyásolta volna a választási eljárás integritását, szabályszerű lebonyolítását. A misszió tagjai jelenleg is végzik munkájukat, több szavazókörben nyomon követik a szavazatok számlálását – tették hozzá.

Hozzátették: 

a szavazatszámláló bizottságok megfelelően felkészültek voltak a megkülönböztetett figyelmet igénylő választópolgárok – köztük a fogyatékossággal élők – fogadására. 

Azok számára, akik személyesen nem tudták leadni szavazatukat, biztosították a mozgóurna igénybevételének lehetőségét. Minden választópolgár két szavazólapot kapott (egy országos listára és egy egyéni jelöltre szólót), a szavazófülkék igénybevételével pedig biztosított volt a szavazat titkossága is.

Közölték: a választási megfigyelők munkájuk során tapasztaltak incidenseket, de azok sem egyenként, sem összességükben nem jelentették azt, hogy ne teljesülnének az európai választási sztenderdek. A sajtóhírek és a választási szervek tájékoztatása alapján kis számban előfordultak jelentősebb incidensek is, többnyire az ellenzéki pártokhoz köthetők – például egy vezető ellenzéki jelölt testőre pártjelvénnyel lépett be egy szavazókörbe –, azonban ezek sem befolyásolták érdemben a választások szakszerű lebonyolítását.

A szervezet azt írta: 

a választási bizottságok tagjai nem emeltek kifogást a nemzetközi megfigyelők jelenléte ellen 

– amely a szabad és tisztességes választások garanciája –, és minden, a választások lebonyolításával kapcsolatos kérdésre válaszoltak. A választási bizottságok valamennyi politikai párt által delegált tagokból, valamint a helyi önkormányzatok által választott független tagokból álltak. A választópolgárok szabadon gyakorolták szavazati jogukat – emelték ki.

A Liberty Coalition választási megfigyelői misszió folytatja munkáját, és további tájékoztatást, valamint értékelést nyújt majd a választási eljárás egészéről, ideértve a kampányidőszakot is, amelynek során komoly aggodalomra adtak okot a külföldi – többek között szupranacionális szereplők részéről – befolyásolási kísérletek, illetve a Magyarország energiabiztonságára vonatkozó fenyegetés Ukrajna részéről – olvasható a szervezet közleményében.

Így áll a feldolgozottság 

20 óra 30 perckor a  14,72 százalékos feldolgozottságnál jártak a szavazatok. A Tisza átvette listán a vezetést 84 ezer szavazattal, a Fidesz 77 ezer szavazatnál jár. Fontos, hogy a lista feldolgozottsága jóval alacsonyabb, mintegy 6 százalék. Az egyénikben 89 mandátumnál jár a Tisza, a Fidesz 16-nál, a Mi Hazánk 8-nál.

Nem sokkal 20:40 előtt újabb adatcsomagot frissített az NVI. A feldolgozottság 21,54 százalék. A listán azt látjuk, hogy a Tisza vezet 49,43 százalékkal, 166 ezer szavazattal.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu