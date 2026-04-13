Az egész világ a magyar választás eredményétől hangos, felsorakoznak Orbán Viktor mellett a külföldi barátai: „Az egyetlen bátor vezető az EU-ban”

Az európai vezetők az éjszaka folyamán és hétfőn reggel sorban reagáltak a vasárnapi magyarországi parlamenti választás eredményére. Mint ismert, Orbán Viktor 16 év kormányzás után vereséget szenvedett, a győztes Tisza Párt pedig kétharmados többséget szerzett a parlamentben, miután 199-ből 138 mandátumot szerzett. Orbán a választás éjszakáján elismerte a vereségét és gratulált ellenfelének. Magyar Péter pedig elmondta győzelmi beszédét.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen így fogalmazott: „Magyarország Európát választotta. Európa mindig Magyarországot választotta. Egy ország visszatér európai útjára. Az Európai Unió erősebbé válik.”

Emmanuel Macron francia elnök közölte, hogy már beszélt Magyar Péterrel, és gratulált neki. „Franciaország üdvözli a demokratikus részvétel győzelmét, a magyar nép elköteleződését az Európai Unió értékei iránt, valamint Magyarország helyét Európában. Együtt haladjunk előre egy szuverénebb Európa felé, kontinensünk biztonságáért, versenyképességéért és demokráciájáért.”

Pedro Sánchez spanyol szocialista miniszterelnök hasonló hangot ütött meg: „Ma Európa nyert, és az európai értékek győztek. Gratulálok minden magyar állampolgárnak a történelmi választáshoz. Várom az együttműködést, Magyar Péter, egy jobb jövő érdekében minden európai számára.”

„Magyarország döntött. Gratulálok a választási győzelemhez. Várom az együttműködést egy erős, biztonságos és mindenekelőtt egységes Európa érdekében” – írta Friedrich Merz német kancellár.

Keir Starmer brit miniszterelnök történelmi pillanatnak nevezte az eredményt, nemcsak Magyarország, hanem az európai demokrácia számára is, hozzátéve, hogy várja az együttműködést mindkét ország biztonsága és jóléte érdekében.

Ugyanakkor akadt több olyan megszólaló is, aki nem mulasztotta el a távozó magyar miniszterelnök méltatását sem – írta az RMX News hírportál. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök gratulált Magyar Péternek, azonban megköszönte Orbán eddigi munkáját is „Köszönöm barátomnak, Orbán Viktornak az elmúlt évek intenzív együttműködését, és tudom, hogy még ellenzékből is továbbra is szolgálni fogja nemzetét” – írta Meloni.