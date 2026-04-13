Az egész világ a magyar választás eredményétől hangos, felsorakoznak Orbán Viktor mellett a külföldi barátai: „Az egyetlen bátor vezető az EU-ban”
Az európai vezetők az éjszaka folyamán és hétfőn reggel sorban reagáltak a vasárnapi magyarországi parlamenti választás eredményére. Mint ismert, Orbán Viktor 16 év kormányzás után vereséget szenvedett, a győztes Tisza Párt pedig kétharmados többséget szerzett a parlamentben, miután 199-ből 138 mandátumot szerzett. Orbán a választás éjszakáján elismerte a vereségét és gratulált ellenfelének. Magyar Péter pedig elmondta győzelmi beszédét.
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen így fogalmazott: „Magyarország Európát választotta. Európa mindig Magyarországot választotta. Egy ország visszatér európai útjára. Az Európai Unió erősebbé válik.”
Emmanuel Macron francia elnök közölte, hogy már beszélt Magyar Péterrel, és gratulált neki. „Franciaország üdvözli a demokratikus részvétel győzelmét, a magyar nép elköteleződését az Európai Unió értékei iránt, valamint Magyarország helyét Európában. Együtt haladjunk előre egy szuverénebb Európa felé, kontinensünk biztonságáért, versenyképességéért és demokráciájáért.”
Pedro Sánchez spanyol szocialista miniszterelnök hasonló hangot ütött meg: „Ma Európa nyert, és az európai értékek győztek. Gratulálok minden magyar állampolgárnak a történelmi választáshoz. Várom az együttműködést, Magyar Péter, egy jobb jövő érdekében minden európai számára.”
„Magyarország döntött. Gratulálok a választási győzelemhez. Várom az együttműködést egy erős, biztonságos és mindenekelőtt egységes Európa érdekében” – írta Friedrich Merz német kancellár.
Keir Starmer brit miniszterelnök történelmi pillanatnak nevezte az eredményt, nemcsak Magyarország, hanem az európai demokrácia számára is, hozzátéve, hogy várja az együttműködést mindkét ország biztonsága és jóléte érdekében.
Ugyanakkor akadt több olyan megszólaló is, aki nem mulasztotta el a távozó magyar miniszterelnök méltatását sem – írta az RMX News hírportál. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök gratulált Magyar Péternek, azonban megköszönte Orbán eddigi munkáját is „Köszönöm barátomnak, Orbán Viktornak az elmúlt évek intenzív együttműködését, és tudom, hogy még ellenzékből is továbbra is szolgálni fogja nemzetét” – írta Meloni.
„Orbán volt az egyetlen bátor vezető az EU-ban. Kemény volt a migrációval szemben és woke-ellenes. Az ő érdeme, hogy Budapest a biztonság szigete maradt Amszterdamhoz, Brüsszelhez vagy Párizshoz képest. Most olyan gyenge vezetőkkel maradunk, mint Jetten, Macron, Sánchez és Merz. Szomorú nap. De tovább harcolunk!” – vélekedett Geert Wilders holland politikus.
„Magyarország volt az egyetlen ország Európában, amely biztonságban volt az iszlamista inváziótól. Orbán Viktor veresége veszélybe sodorja ezt” – írta posztjában a spanyol Vox vezetője, Santiago Abascal.
A francia Nemzeti Tömörülés elnöke, Jordan Bardella szintén méltatta Orbán teljesítményét: „Nagy hazafi, aki hivatali ideje alatt végrehajtotta Magyarország gazdasági felzárkózását, és megvédte országa, valamint Európa határait a migrációs áramlatokkal szemben.”
A szlovák kormányfő Orbán Viktornak és Magyar Péternek is üzent
„Szeretném kifejezni köszönetemet a leköszönő magyar miniszterelnöknek, Orbán Viktornak az eddigi évek kiváló együttműködéséért. A kölcsönös tisztelet jegyében hatalmas energiát fektettünk a minőségi szlovák–magyar kapcsolatokba, amelyek soha nem voltak olyan magas szinten, mint ebben az időszakban” – írta hétfőn reggel a Facebookon Robert Fico szlovák miniszterelnök.
„Teljes tisztelettel tudomásul veszem Magyarország állampolgárainak a választáson meghozott döntését, és készen állok az intenzív együttműködésre az új magyar miniszterelnökkel, akinek ezúton gratulálok a választási győzelméhez. A szlovák kormány céljai változatlanok maradnak, továbbra is érdekeltek vagyunk a Magyarországgal fenntartott baráti és kölcsönösen előnyös kapcsolatokban, valamint az országaink területén élő nemzeti kisebbségek átlagon felüli jogállásának biztosításában” – jelentette ki második posztjában Fico.
„Az Európai Unió szétesését csak felgyorsítják a magyarországi választás eredményei” – fejtette ki véleményét Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök külföldi országokkal folytatott beruházási és gazdasági együttműködésért felelős különleges képviselője.
„Ez csak fel fogja gyorsítani az EU szétesését. Négy hónap múlva ellenőrizzék, igazam volt-e” – idézte a TASZSZ orosz állami hírügynökség Dmitrijev az X közösségi platformon közzétett bejegyzését.