Orbán Viktor: Köszönöm szépen, jól vagyok, győzni jöttem!

Leadta vasárnap reggel szavazatát az országgyűlési választásokon Orbán Viktor, a miniszterelnök a voksolást követően sajtótájékoztatót tartott. Úgy összegzett, minden kitűzött kormányzati cél érdekében sokat tettek az elmúlt négy esztendőben, de ha szigorú akar lenni, haladhattak volna gyorsabban, de – utalva a Fidesz–KDNP győzelmére – reméli, holnap már meg is nyithatják a Barátság kőolajvezetéket.
Németh Tamás
2026.04.12., 09:19

„Sok emberrel találkozhattam a kampány során, minden választópolgárnak köszönöm, hogy meghallgatott és elmondhattam az érveimet” – kezdte Orbán Viktor miniszterelnök az újságírói kérdésekre, miután leadta a voksát. A reggel 7 órás választási részvételi adatokkal kapcsolatban úgy vélekedett, jó ez az eredmény, minél többen vagyunk, annál jobb. 

 

A kormányfő közölte, a választás a demokrácia ünnepe, ennek tisztasága idehaza garantált. A magyar választási rendszer a legbiztosabb Európában – mondta, majd elárulta azt is, abban az esetben, ha megnyerné a választást, első dolga lenne, hogy köszönetet mondjon az aktivistáinak, hiszen hatalmas munka van az elmúlt hónapok mögött. 

Megjegyezte, ha Magyar Péter több szavazatot kap, természetesen elfogadná az eredményt, és gratulálna neki. Az emberek döntését tiszteletben kell tartani – szögezte le, hozzátéve, reményei szerint holnap viszont már a Barátság kőolajvezetéket is megnyithatják.

Mint fogalmazott, semmit nem bánt meg az elmúlt 16 évből, nem ez az utolsó választása, fiatal férfiként tervei vannak. Arra a kérdésre, beszélgetne-e a fiatalkori önmagával, a miniszterelnök közölte, a kampány során sok ilyen fiatallal találkozott, akikkel örömmel beszélgetett. Győzelmi rituáléja nincs, csupán annyi, hogy eljött szavazni – fogalmazott a miniszterelnök a Magyar Nemzet tudósítása szerint. 

 

Vasárnap tartják az országgyűlési választást Magyarországon, ez a rendszerváltás utáni tizedik voksolás. A választóhelyiségek reggel 6-tól 19 óráig vannak nyitva, de mindenki szavazhat, aki este hét órakor még sorban áll. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos oldala szerint a szavazatok számlálása a legtöbb szavazókörben 19 óra után azonnal megkezdődik, így az előzetes eredmények publikálása – a feldolgozottság szintjének megjelölése mellett – várhatóan 20 óra körül kezdődik. Napközben a hivatal csak a részvételről ad ki hivatalos információt, ami összehasonlítási alapot ad arra, hogy mennyiben tér el a választói aktivitás a korábbi parlamenti választásokhoz képest.

Reggel hét óráig a szavazásra jogosultak 3,46 százaléka adta le szavazatát.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
