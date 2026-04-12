Választás 2026: Orbán Viktor felhívást tett közzé, egyetlen szavazaton múlhat minden – "Ezt nem lehet visszacsinálni"

Hecker Flórián
2026.04.12, 16:27

Magyarország békéje és biztonsága ma egy szavazaton is múlhat. Olyan döntés ez, amelyet holnap nem lehet visszacsinálni – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán vasárnap délután.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A bejegyzésben megosztott videóban a kormányfő úgy fogalmazott: nagyon sokan szavaznak, és a tét hatalmas. Magyarország békéje és biztonsága ma egy szavazaton is múlhat. Ha elmulasztjuk, a háború veszélye fenyeget minket - mutatott rá.

Hozzátette: ha elhibázzuk, magyar családok anyagi biztonsága kerül veszélybe. Olyan döntés ez, amelyet holnap nem lehet visszacsinálni.

"Ma kell megvédenünk Magyarországot, ezért ma egyetlen hazafi sem maradhat otthon. Csak a Fidesz! Fel, győzelemre!" - zárta szavait Orbán Viktor.
