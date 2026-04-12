Választás 2026: kijött az új részvételi adat, erre már nehezen találni szavakat – szó szerint megrohanták az urnákat a magyarok

Soha nem látott magas részvételi adat jelent meg néhány pillanattal ezelőtt a Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapján. Ahogyan a választás 2026-ban alakul, az minden várakozást felülmúl.

Választás 2026: kijött az új részvételi adat, erre már nehezen találni szavakat / Fotó: Purger Tamás

Az NVI tájékoztatása szerint vasárnap 17 óráig a választópolgárok 74,23 százaléka adta le a voksát.

Ez óriási rekord, 2022-ben ilyenkor 62,92 százalékos részvételi adat volt. A 74,23 százalékos adat azt jelenti, hogy csaknem 5,6 millió magyar szavazott eddig, négy éve mintegy 4,8 milliónál állt a mutató.

Mindez tehát azt jelenti, hogy szűk 800 ezerrel többen szavaztak eddig most, mint 2022-ben. Még 1,9 millió olyan magyar van, aki nem élt a szavazati jogával.

Még egy részvételi adat fog érkezni 18:30 után. Ezzel várhatóan 80 százalék körüli szintre ér a 2026-os választás részvételi adata. Csak ismételni lehet: ez minden eddiginél magasabb és új rekordot jelent. Az eddig még 2002-ben született a második fordulóban, ami 73,51 százalékos részvétel történt, tehát az egész napot figyelembe véve.

A legnagyobb kérdés, hogy kinek kedvezhet a rekordrészvétel.

Ebben támpontot adhat, hogy a McLaughlin & Associates kutatócég vezetője szerint a Fidesz 44 százalékon, a Tisza Párt pedig 40 százalékon áll a biztos választók körében, a magas választási részvétel a Fidesznek kedvez és azok között, akik kevésbé voltak biztosak a részvételben, magasabb a Fidesz tartaléka.

John McLaughlin Donald Trump amerikai elnök mellett dolgozó kutató, aki még a 9 órai választási részvételi adatok napvilágra kerülése után azt nyilatkozta, hogy az utolsó, személyes megkérdezésen alapuló felmérésük szerint – amelyet 1000 magyarországi, politikailag aktív választó körében végeztek – a biztos szavazók körében

a Fidesz 44 százalékkal vezet a Tisza előtt, amely 40 százalékon áll.

A kutatásuk szerint azok között, akik azt mondják, hogy szinte biztosan szavaznak, a Fidesz előnye 9 százalékpontra nő (40 százalék Fidesz, 31 százalék Tisza). Azok körében pedig, akik kevésbé biztosak a részvételben a Fidesz 16 százalékkal vezet a Tisza 5 százalékával szemben.