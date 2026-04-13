Választás 2026: Fico hétfő hajnalban megtörte a csendet, üzent Magyar Péternek és Orbán Viktornak – ezt tervezi a Barátság vezetékkel

Reagált a vasárnapi eredményekre Szlovákia miniszterelnöke. Robert Fico a választások után is folytatná az együttműködést Magyarországgal.
VG
2026.04.13, 06:09
Frissítve: 2026.04.13, 06:24

Sorra reagálnak Európa vezető politikusai az országgyűlési választások eredményére. Magyar Péter győzelmi beszédében több nevet is kiemelt, akik  ez elsők között gratuláltak neki. Hétfő reggeli két Facebook-bejegyzésében Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico is megszólalt a magyarországi választásokkal kapcsolatban.

Robert Fico (j) Orbán Viktor (b) választási vereségeután is folytatná az együttműködést Magyarországgal / a Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

„Szeretném kifejezni köszönetemet a leköszönő magyar miniszterelnöknek, Orbán Viktornak az eddigi évek kiváló együttműködéséért. A kölcsönös tisztelet jegyében hatalmas energiát fektettünk a minőségi szlovák-magyar kapcsolatokba, amelyek soha nem voltak olyan magas szinten, mint ebben az időszakban. Az a céltudatosság és lendület, amellyel a szuverenitást és a nemzeti érdekeket védelmezte, példaértékű volt és mindig is az marad számomra” – írta bejegyzésében Szlovákia miniszterelnöke.

Gratulált a választás győztesének Robert Fico

A második posztban azonban már a választáson kétharmados győzelmet szerző Tisza Párt vezetésének is üzent.

„Teljes tisztelettel tudomásul veszem Magyarország állampolgárainak a  választásokon meghozott döntését, és készen állok az intenzív együttműködésre az új magyar miniszterelnökkel, akinek ezúton gratulálok a választási győzelméhez. A szlovák kormány céljai változatlanok maradnak, továbbra is érdekeltek vagyunk a Magyarországgal fenntartott baráti, és kölcsönösen előnyös kapcsolatokban, valamint az országaink területén élő nemzeti kisebbségek átlagon felüli jogállásának biztosításában” – jelentette ki Robert Fico.

A kormányfő Magyarnak a V4-ekről mondott szavaira reagálva kiemelte, hogy:

  1. A szlovák kormány is a V4-es formátum újjáélesztését kívánja.
  2. Folytatná a közös fellépést Magyarországgal az energetika területén közös érdekeinek védelmében.

„Hiszem, hogy Szlovákiának és Magyarországnak, de egész Közép-Európának továbbra is kiemelt érdeke fűződik a Barátság kőolajvezeték üzemeltetésének ismételt helyreállításához” – zárta sorait Robert Fico.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
