Választás 2026: megjöttek a 15 órás adatok – brutális, ami történik Magyarországon

A rendszerváltás óta nem történt ilyen Magyarországon. 15 órakor már közel ötmillióan szavaztak, ami 66,01 százalékos részvételi arányt jelent.
Járdi Roland
2026.04.12, 15:28
Frissítve: 2026.04.12, 16:47

Nem lankad a szavazókedv a választáson. A Nemzeti Választási Iroda szerint 15 órakor 66,01 százalékos volt a választási részvétel. Összehasonlítva, 2022-ben ilyenkor 52,75 százaléka szavazott a választópolgároknak. 15 óráig 4 millió 968 ezren szavaztak.

Reggel 6 óra óta zajlik az országgyűlési választás, ám rögtön az első, 7 órás adat rekordot hozott. A négy évvel ezelőttinek közel kétszerese 3,46 százalék volt a részvétel. A lelkesedés később sem lankadt:

  • 11 órakor a választásra jogosultak 16,89 százaléka,
  • 13 órakor pedig 36,89 százaléka voksolt.

A legaktívabbak a választók Budapesten és környékén. Pest megye egészében 58 százalékos a részvétel 13 óráig, ezzel a legaktívabb az országban. Érd, Budaörs, Dunakeszi, Gödöllő térségében 60 százalék feletti részvételi arányokat látunk. Továbbra is viszonylagosan gyenge a szavazói kedv Ózd környékén.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos oldala szerint a szavazatok számlálása a legtöbb szavazókörben 19 óra után azonnal megkezdődik, így az előzetes eredmények publikálása – a feldolgozottság szintjének megjelölése mellett – várhatóan 20 óra körül kezdődik.

Ugyanakkor az NVI korábban figyelmeztetett, hogy akár napokat kell várni a végleges eredményre, mivel több választókerületben szoros eredmény várható. Így akár a levélszavazatok dönthetik el az egyéni választókerületi jelöltek sorsát.

Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a magas részvételi adatokra közösségi oldalán. Orbán Viktor azt írta:

Nagyon sokan szavaznak. Ez egy dolgot jelent: ha meg akarjuk védeni Magyarország biztonságát, egyetlen hazafi sem maradhat otthon! Csak a Fidesz! Fel, győzelemre!

Donald Trump elnökhöz köthető McLaughlin & Associates kutatócég vezetője szerint a Fidesz 44 százalékon, a Tisza Párt pedig 40 százalékon áll a biztos választók körében, a magas választási részvétel a Fidesznek kedvez, azok között, akik kevésbé voltak biztosak a részvételben, magasabb a Fidesz tartaléka.

Az egész világ a magyar választásra figyel

A nemzetközi sajtó is élénk figyelemmel követi a magyarországi választást. 

A sajtóvisszhang alapján a magyar miniszterelnök politikai modellje túlmutat az országhatárokon, és iránytűként szolgál több konzervatív erő számára. 

Az AP News Orbánt az európai jobboldal egyik meghatározó figurájaként írja le, aki aktív szereplője a nemzetközi politikai hálózatoknak. A cikk kiemeli a magyar miniszterelnök szoros kapcsolatait olyan befolyásos vezetőkkel, mint Donald Trump. Ez a kapcsolatrendszer azt jelzi, hogy Orbán Viktor nem elszigetelt politikai szereplő, hanem egy olyan globális együttműködés része, amely a konzervatív politika jövőjét is alakíthatja.

Még a kritikus hangvételű elemzések – például a The Guardian írása – is elismerik, hogy Orbán Viktor mögött jelentős nemzetközi politikai támogatás áll. Több meghatározó jobboldali vezető, köztük Giorgia Meloni, Benjamin Netanjahu és Donald Trump is nyilvánosan vállalja vele a politikai közösséget.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung vezető hírében arról írt, hogy a közvélemény-kutatások szerint az ellenzék vezet Magyarországon. Ha azonban Orbán Viktort vasárnap ténylegesen lemondatnák hivataláról, az semmiképpen sem jelentené hatalmának végét.

 


 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
