Magyarország választ: megjöttek az első részvételi adatok, megszólalt Orbán Viktor – élő közvetítésünk

Cikkünk frissül...

Vasárnap tartják az országgyűlési választást Magyarországon, ez a rendszerváltás utáni tizedik voksolás. A választóhelyiségek reggel 6-tól 19 óráig vannak nyitva, de mindenki szavazhat, aki este hét órakor még sorban áll. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos oldala szerint a szavazatok számlálása a legtöbb szavazókörben 19 óra után azonnal megkezdődik, így az előzetes eredmények publikálása – a feldolgozottság szintjének megjelölése mellett – várhatóan 20 óra körül kezdődik. Napközben a hivatal csak a részvételről ad ki hivatalos információt, ami összehasonlítási alapot ad arra, hogy mennyiben tér el a választói aktivitás a korábbi parlamenti választásokhoz képest.

Fotó: Kocsis Zoltán

8.58 - A legkisebb szavazókörökbe húsznál kevesebb választót várnak

A legkisebb szavazókörökbe húsznál kevesebb választópolgárt várnak vasárnap - derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. Az NVI adatai szerint Budapesten van a legkisebb szavazókör: az 1. számú (V. kerületi központú) egyéni választókerület 25. számú szavazókörébe mindössze hat választópolgárt várnak, a második legkisebb fővárosi szavazókör a 11. számú (III. kerületi központú) egyéni választókerületben van, itt 21 választót várnak.

A településeket tekintve viszont a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Debréte a legkisebb szavazókör: itt 10 választópolgár szerepel a névjegyzékben, míg a Zala vármegyei Iborfián 13. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Perecsén 16, Tornakápolnán 20, a Zala vármegyei Felsőszenterzsébeten 21 választót várnak a szavazókörbe.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Becskeházán, Tornabarakonyban és a Zala vármegyei Pusztaapátiban 22-22 szavazót várnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sima és a Zala vármegyei Ramocsa szavazókörében pedig 24-24 választópolgár szavazhat.

8.45 – Orbán Viktor bízik a diadalban

Orbán Viktor miniszterelnök volt az Igazság órája különkiadásának vendége, derül ki a Magyar Nemzet cikkéből. A vasárnapi, választás napi műsorban a kormányfő elmondta: ő is a koránkelők közé tartozik, akik reggel elsőként szavaznak, de mióta nincs kampánycsend, még ilyenkor, vasárnap is mozgósít. „Az ország nagyon sokat veszítene, belevisznek minket a háborúba: egész Európa a háború felé tart, a családok költéségei megugranak, de mi nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának és megvédjük a családokat is – fogalmazott Orbán Viktor. A kormányfő elmondta: ez egy olyan nap, aminek hangulatát a vége határozza meg, bízom benne, hogy diadala.