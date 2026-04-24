Váratlan politikai fordulat: Vitézy Dávid miniszteri posztot kap Magyar Pétertől – nemsokára kiderül, ki lesz az oktatási miniszter

Újabb miniszterjelölteket mutattak be a készülő Tisza-kormányban: a közlekedési és beruházási tárcát Vitézy Dávid vezetheti, míg a szociális- és családügyi minisztérium élére Kátai-Németh Vilmost kérik fel.

Vitézy Dávid miniszteri posztot kap Magyar Pétertől – nemsokára kiderül, ki lesz az oktatási miniszter

Az oktatási miniszter személyét külön videóban jelentik be.

Magyar Péter leendő miniszterelnök a Facebookon azt írta, hogy a tervek szerint az új kormány az uniós források felhasználásával egy új korszakot nyithat a hazai közlekedésben, amelyet a „magyar vasút második aranykoraként” emlegetnek.

Vitézy Dávid azt írta, hogy

⁠az uniós források hazahozatalával el kell indítani a Baross Gábor nevét viselő átfogó vasút- és hév-fejlesztési programot,

a budapesti és vidéki pályaudvarokat valódi városközpontokká kell tenni,

a fővárosban, a regionális központokban és megyeszékhelyeken meg kell erősíteni a közösségi közlekedést és az aktív mobilitás lehetőségeit, és létre kell hozni az egységes városi–regionális hálózatokat és tarifarendszert.

⁠Felül kell vizsgálni az autópálya-koncessziót, és végre új sebességbe kell kapcsolni a leromlott állapotú másod- és harmadrendű utak felújítását.

Elkerülő utakat építenek, országos kátyúmentesítési program indul, és fejesztik a vidéki közlekedési infrastruktúrát.

Új KRESZ-re és közlekedésbiztonsági jogszabályokra van szükség,

Hozzátette: meg kell állítani a főváros leszakadását a régiós nagyvárosoktól.

A szociális minisztérium vezetésére Kátai-Németh Vilmost kérték fel, így a magyar történelemben először egy vak szakember kerülhet a tárca élére.

A miniszteri programjának középpontjában az áll, hogy minden magyar állampolgár – származástól és lakóhelytől függetlenül – hozzáférjen a minőségi egészségügyi és oktatási ellátáshoz.

Kiemelt céljai között szerepel:

a szociális és gyermekvédelmi rendszer megerősítése,

az elmúlt két évtized gyermekvédelmi visszaéléseinek teljes körű kivizsgálása,

egy hatékony és működő szociális ellátórendszer kiépítése.

A poszt szerint hangsúlyos szerepet kap a családok támogatása is: célja egy olyan ország megteremtése, ahol minden gyermek biztonságban születhet meg és nőhet fel.