Váratlan politikai fordulat: Vitézy Dávid miniszteri posztot kap Magyar Pétertől – nemsokára kiderül, ki lesz az oktatási miniszter

Két kulcsminisztert is megneveztek a formálódó Tisza-kormányban. Vitézy Dávid a közlekedési tárca élére kerül.
VG
2026.04.24, 11:10
Frissítve: 2026.04.24, 11:57

Újabb miniszterjelölteket mutattak be a készülő Tisza-kormányban: a közlekedési és beruházási tárcát Vitézy Dávid vezetheti, míg a szociális- és családügyi minisztérium élére Kátai-Németh Vilmost kérik fel.

Vitézy Dávid miniszteri posztot kap Magyar Pétertől – nemsokára kiderül, ki lesz az oktatási miniszter / Fotó: Jakub Porzycki / Reuters

Az oktatási miniszter személyét külön videóban jelentik be. 

Magyar Péter leendő miniszterelnök a Facebookon azt írta, hogy a tervek szerint az új kormány az uniós források felhasználásával egy új korszakot nyithat a hazai közlekedésben, amelyet a „magyar vasút második aranykoraként” emlegetnek.

Vitézy Dávid azt írta, hogy

  • ⁠az uniós források hazahozatalával el kell indítani a Baross Gábor nevét viselő átfogó vasút- és hév-fejlesztési programot,
  • a budapesti és vidéki pályaudvarokat valódi városközpontokká kell tenni,
  • a fővárosban, a regionális központokban és megyeszékhelyeken meg kell erősíteni a közösségi közlekedést és az aktív mobilitás lehetőségeit, és létre kell hozni az egységes városi–regionális hálózatokat és tarifarendszert.
  • ⁠Felül kell vizsgálni az autópálya-koncessziót, és végre új sebességbe kell kapcsolni a leromlott állapotú másod- és harmadrendű utak felújítását. 
  • Elkerülő utakat építenek, országos kátyúmentesítési program indul, és fejesztik a vidéki közlekedési infrastruktúrát. 
  • Új KRESZ-re és közlekedésbiztonsági jogszabályokra van szükség,
  • Hozzátette: meg kell állítani a főváros leszakadását a régiós nagyvárosoktól.

A szociális minisztérium vezetésére Kátai-Németh Vilmost kérték fel, így a magyar történelemben először egy vak szakember kerülhet a tárca élére. 

A miniszteri programjának középpontjában az áll, hogy minden magyar állampolgár – származástól és lakóhelytől függetlenül – hozzáférjen a minőségi egészségügyi és oktatási ellátáshoz.

Kiemelt céljai között szerepel:

  • a szociális és gyermekvédelmi rendszer megerősítése,
  • az elmúlt két évtized gyermekvédelmi visszaéléseinek teljes körű kivizsgálása,
  • egy hatékony és működő szociális ellátórendszer kiépítése.

A poszt szerint hangsúlyos szerepet kap a családok támogatása is: célja egy olyan ország megteremtése, ahol minden gyermek biztonságban születhet meg és nőhet fel.

A Tisza Párt elnöke korábban a Facebookon bejelentette, hogy Lőrincz Viktóriát kéri fel a megalakuló az új kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének, míg a miniszterelnökség vezetését Ruff Bálintra bízná. 

Lőrincz Viktória a Somogy 01-es választókerületben szerzett egyéni országgyűlési mandátumot. Magyar Péter szerint a jelölt önkormányzati és jogi tapasztalata is hozzájárulhat ahhoz, hogy sikeresen vezesse a kiemelt jelentőségű tárcát. 

A miniszterelnökséget vezető miniszteri posztra felkért Ruff Bálinttal kapcsolatban Magyar Péter úgy fogalmazott: az előtte álló feladat a valódi rendszerváltás megvalósítása. Kiemelte, hogy Ruff neve a közéletből már ismert, ugyanakkor közigazgatási tapasztalata is jelentős. 

Korábban az alakuló kormány kilenc minisztériumát nevezte meg Magyar Péter a hétfői sajtótájékoztatóján. 

A minisztériumok pontos elnevezését a jelöltek bemutatásakor ismertetik – közölte. Hozzátette: várhatóan már a héten jelentenek be új miniszterjelölteket. Arról is beszélt, hogy a nemzetiségi ügyek a művelődési tárcához fognak tartozni. 

Magyar Péter bejelentette, hogy

  • Kármán András lesz a pénzügyminiszter,
  • Kapitány István  gazdasági és energetikai miniszter lesz,
  • Orbán Anita külügyminiszter,
  • Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter lesz,
  • Ruszin-Szendi Romulusz lesz a honvédelmi miniszter,
  • Gajdos László lesz az élő környezetért felelős miniszter.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu