Váratlan politikai fordulat: Vitézy Dávid miniszteri posztot kap Magyar Pétertől – nemsokára kiderül, ki lesz az oktatási miniszter
Újabb miniszterjelölteket mutattak be a készülő Tisza-kormányban: a közlekedési és beruházási tárcát Vitézy Dávid vezetheti, míg a szociális- és családügyi minisztérium élére Kátai-Németh Vilmost kérik fel.
Az oktatási miniszter személyét külön videóban jelentik be.
Magyar Péter leendő miniszterelnök a Facebookon azt írta, hogy a tervek szerint az új kormány az uniós források felhasználásával egy új korszakot nyithat a hazai közlekedésben, amelyet a „magyar vasút második aranykoraként” emlegetnek.
Vitézy Dávid azt írta, hogy
- az uniós források hazahozatalával el kell indítani a Baross Gábor nevét viselő átfogó vasút- és hév-fejlesztési programot,
- a budapesti és vidéki pályaudvarokat valódi városközpontokká kell tenni,
- a fővárosban, a regionális központokban és megyeszékhelyeken meg kell erősíteni a közösségi közlekedést és az aktív mobilitás lehetőségeit, és létre kell hozni az egységes városi–regionális hálózatokat és tarifarendszert.
- Felül kell vizsgálni az autópálya-koncessziót, és végre új sebességbe kell kapcsolni a leromlott állapotú másod- és harmadrendű utak felújítását.
- Elkerülő utakat építenek, országos kátyúmentesítési program indul, és fejesztik a vidéki közlekedési infrastruktúrát.
- Új KRESZ-re és közlekedésbiztonsági jogszabályokra van szükség,
- Hozzátette: meg kell állítani a főváros leszakadását a régiós nagyvárosoktól.
A szociális minisztérium vezetésére Kátai-Németh Vilmost kérték fel, így a magyar történelemben először egy vak szakember kerülhet a tárca élére.
A miniszteri programjának középpontjában az áll, hogy minden magyar állampolgár – származástól és lakóhelytől függetlenül – hozzáférjen a minőségi egészségügyi és oktatási ellátáshoz.
Kiemelt céljai között szerepel:
- a szociális és gyermekvédelmi rendszer megerősítése,
- az elmúlt két évtized gyermekvédelmi visszaéléseinek teljes körű kivizsgálása,
- egy hatékony és működő szociális ellátórendszer kiépítése.
A poszt szerint hangsúlyos szerepet kap a családok támogatása is: célja egy olyan ország megteremtése, ahol minden gyermek biztonságban születhet meg és nőhet fel.
A Tisza Párt elnöke korábban a Facebookon bejelentette, hogy Lőrincz Viktóriát kéri fel a megalakuló az új kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének, míg a miniszterelnökség vezetését Ruff Bálintra bízná.
Lőrincz Viktória a Somogy 01-es választókerületben szerzett egyéni országgyűlési mandátumot. Magyar Péter szerint a jelölt önkormányzati és jogi tapasztalata is hozzájárulhat ahhoz, hogy sikeresen vezesse a kiemelt jelentőségű tárcát.
A miniszterelnökséget vezető miniszteri posztra felkért Ruff Bálinttal kapcsolatban Magyar Péter úgy fogalmazott: az előtte álló feladat a valódi rendszerváltás megvalósítása. Kiemelte, hogy Ruff neve a közéletből már ismert, ugyanakkor közigazgatási tapasztalata is jelentős.
Korábban az alakuló kormány kilenc minisztériumát nevezte meg Magyar Péter a hétfői sajtótájékoztatóján.
A minisztériumok pontos elnevezését a jelöltek bemutatásakor ismertetik – közölte. Hozzátette: várhatóan már a héten jelentenek be új miniszterjelölteket. Arról is beszélt, hogy a nemzetiségi ügyek a művelődési tárcához fognak tartozni.
Magyar Péter bejelentette, hogy
- Kármán András lesz a pénzügyminiszter,
- Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter lesz,
- Orbán Anita külügyminiszter,
- Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter lesz,
- Ruszin-Szendi Romulusz lesz a honvédelmi miniszter,
- Gajdos László lesz az élő környezetért felelős miniszter.