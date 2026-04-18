Ebből óriási botrány lesz: beszállhat az oroszok mellett a háborúba a 9 milliós ország, Zelenszkij megfenyegette az elnökét – el fogják rabolni, mint Madurót?

A háborús helyzethez képest is szokatlanul nyílt konfliktust vállalt fel Zelenszkij a közösségi médiában.

Zelenszkij megfenyegette a 9 milliós ország elnökét, hogy el fogják rabolni, ha belép a háborúba

Ennek előzménye, hogy az ukrán elnök közölte, hogy Fehéroroszország támadásra készül Ukrajna ellen és katonai műveletekhez szükséges utakat épít a határig.

Szerinte ezek a tüzérségi állások kiépítéséhez kell.

Zelenszkij ezeket az állításait a hivatalos Telegram-csatornáján tette meg. "Úgy véljük, hogy Oroszország ismét megpróbálja belesodorni Fehéroroszországot a háborújába – írta.

Zelenszkij korábban arról is beszélt, hogy Oroszország drónirányító állomásokat akar telepíteni Fehéroroszországban és Ukrajna megszállt területein. Az ukrajnai háború már az 1515. napja tart.

Csütörtökre virradó éjjel az orosz hadsereg tömeges csapásokat mért a legnagyobb ukrán városokra, ami jelentős pusztítást okozott. Civilek vesztették életüket, Kijevben négyen is. Az orosz védelmi minisztérium azt állította, hogy a csapások célpontjai Ukrajna védelmi, valamint üzemanyag- és energiaipari létesítményei voltak.

Tény, hogy a belorusz elnök, Lukasenka kijelentette, hogy Fehéroroszország készen áll a háborúra. Április elején azt mondta, hogy szó sincs semmiféle békeidőről.

„Abszolút ellenezzük a háborút, mert tudjuk, mi az a háború. Nem akarunk háborút, de a hadsereg éppen erre való. Ha hirtelen valaki úgy döntene, hogy fegyverek útján beszél velünk és néz ránk, válaszolni fogunk” – jelentette ki. Igaz, mindez messze áll Zelenszkij vádjától, hogy Fehéroroszország belépne a háborúba Ukrajna ellen.

Mindenesetre a fehérorosz fegyveres erőknél – Lukasenka utasítására – január közepétől hajtanak végre nagyszabású ellenőrzést. A fehérorosz vezető a védelmi minisztériumot és a vezérkart megkerülve, közvetlenül helyezte harckészültségbe a katonai egységeket. Az ellenőrzés váratlan jellegű volt, hogy felmérjék a csapatok valós állapotát és a katonák tevékenységét.

Így jutottunk el az aktuális fejleményig, amikor is Zelenszkij durván megfenyegette a belorusz elnököt. Konkrétan arra célzott teljes egyértelműséggel, hogy

Lukasenka Maduro sorsára juthat,

vagyis hogy az elrablását kockáztatja abban az esetben, ha Fehéroroszország belépne az Ukrajna elleni háborúba. És bár ez az utalás csak bukrolt üzenetként "jelent meg" a sorok között, vitán felül erről beszélt az ukrán elnök.