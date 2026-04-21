Nekiestek az észtek Zelenszkijnek, miután az ukrán elnök egy orosz támadásról beszélt – „Ez nyilvánvalóan nyugtalanító”

Észt politikusok szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal riogat, hogy Oroszország a balti államok elleni támadásra készülhet, ami megnehezíti a szövetségesek közötti együttműködést – írja a Pravda az észt közszolgálati műsorszolgáltató, az ERR beszámolója alapján.

Az észt politikusok szerint Zelenszkij túlzó kijelentései félrevezethetik a közvéleményt / Fotó: Olekszandr Oszipov

Zelenszkij még vasárnap egy tévéinterjúban azt mondta, hogy Oroszország talán nem a kormánykritika elfojtása érdekében korlátozza az internet-hozzáférést, hanem azért, hogy megelőzze a tervezett nagyszabású mozgósítás miatt kialakuló társadalmi nyugtalanságot. Szerinte egy ilyen mozgósítás célja lehet egy nagy volumenű támadás Ukrajna vagy a balti államok ellen. Zelenszkij kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy egy esetleges támadás esetén a NATO alkalmazná-e az 5. cikkelyt, amely a kollektív védelemről szól.

Margus Tsahkna észt külügyminiszter az ERR-nek azt mondta, hogy a 2022-ben kezdődött teljes körű háború óta Ukrajna többször figyelmeztetett arra, hogy Oroszország más országokat is célba vehet, különösen a balti államokat.

Tsahkna szerint azonban egy szövetséges ilyen kijelentései nem segítik az együttműködést, és úgy véli, Zelenszkij állításai nem felelnek meg a valóságnak.

„Először is, ezek az állítások nem egyeznek meg a hírszerzési információinkkal vagy a fenyegetettség értékelésével. Nem látjuk, hogy Oroszország erőket összpontosítana, vagy katonailag készülne a NATO vagy a balti államok megtámadására; éppen ellenkezőleg. Oroszország nincs erős helyzetben az ukrán fronton és gazdaságilag sem.”

Tsahkna hozzátette, hogy nincs ok kétségbe vonni a NATO 5. cikkelyének érvényességét. „Természetesen nem erősíti a helyzetet, amikor Donald Trump amerikai elnök kritizálja az európai szövetségeseket a NATO kapcsán. De ez nem jelenti azt, hogy a NATO ne lenne képes reagálni, és teljesen biztos, hogy válaszolna, ha bármely tagállamot támadás érné” – mondta, hangsúlyozva, hogy Észtországnak a szövetségen kívül saját védelmi képességei is vannak.