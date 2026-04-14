Óriási fordulat jöhet, erre nem számítottak: Zelenszkij mégse kapja meg olyan gyorsan a 90 milliárd eurós hitelt – hiába nem blokkol már Magyar Péter
A Tisza Párt főlényes győzelme a vasárnapi magyarországi választásokon megkönnyebbülést váltott ki Brüsszelben – és Kijevben is – fogalmaz az Euractiv.
Az elmúlt másfél hónapban Orbán Viktor miniszterelnök nem volt hajlandó jóváhagyni azt a kulcsfontosságú, 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot Ukrajna számára, amelyről az EU vezetői már decemberben megállapodtak.
A blokkolás illeszkedik abba a politikába, amelynek részeként a kormányfő nem támogatta az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot sem, és az ukrán EU-csatlakozási tárgyalások megnyitását is akadályozta.
Magyar Péter hétfőn újságíróknak nyilatkozva jelezte:
elképzelhetőnek tartja a magyar vétó feloldását, bár ezt nem erősítette meg egyértelműen.
Egyúttal értetlenségének adott hangot amiatt, hogy Magyarország miért akadályozza a hitelt, hiszen az ország mentességet kapott, így nem viselné a törlesztés pénzügyi terheit. „Ezt nem igazán értem” – fogalmazott.
Diplomaták szerint ugyanakkor Orbán korábbi kritikái politikailag megnehezíthetik a gyors döntést. A magyar kormányfő azzal indokolta ellenállását, hogy Ukrajna szerinte késlekedik a Barátság (Druzhba) kőolajvezeték javításával, amely kulcsfontosságú az orosz olaj Magyarországra szállításában.
Magyar kampányában külpolitikai kérdésekben – különösen Ukrajnával kapcsolatban – óvatos hangot ütött meg, ezért Brüsszelben visszafogott várakozások is megfogalmazódnak. Ennek ellenére az uniós tisztviselők többsége bizakodó. Úgy vélik, hogy a Tisza Párt vezetője – aki korábban európai parlamenti képviselő volt, és pártja az Európai Néppárthoz tartozik – végül feloldja a vétót.
A cikkben egy diplomata úgy fogalmazott: a bizalomépítés leggyorsabb módja az lenne, ha Budapest feloldaná a blokádot, különösen mivel a hitel „gyakorlatilag ingyenes” Magyarországnak.
A folyamat azonban még a vétó megszüntetése esetén is időigényes lehet. Magyar kormányalakítása várhatóan május elejéig tart, emellett az uniós bürokratikus lépések – köztük a finanszírozási terv jóváhagyása és a részletes megállapodások kidolgozása – szintén több hetet vesznek igénybe.
További bizonytalanságot jelent Szlovákia, ahol Robert Fico miniszterelnök jelezte: szükség esetén átveheti Magyarország szerepét a blokkolásban, ha nem áll helyre az olajszállítás. A diplomaták azonban úgy vélik, Fico könnyebben meggyőzhető, mint a amyagr kormányfő.
A helyzetet némileg javítja, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a Barátság vezeték javítása még tavasszal befejeződhet. Elemzők szerint Ukrajna rövid távon más forrásokból is finanszírozhatja működését, így a hitel esetleges késése nem okoz azonnali gazdasági sokkot.
A támogatás ugyanakkor hosszabb távon kulcsfontosságú marad – és Brüsszelben sokan remélik, hogy a magyar politikai fordulat egy együttműködőbb EU–Magyarország viszony kezdetét hozhatja.