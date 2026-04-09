Zelenszkij súlyos hibát követett el, a semmiből nekirontott Trumpnak: "Bíznak Putyinban és ez szégyen" – kevesen tehetik meg a világon azt, amit az ukrán elnök

Volodimir Zelenszkij szerint az Egyesült Államok figyelmen kívül hagyta azokat a bizonyítékokat, amelyek szerint Oroszország segíti Iránt az amerikai célpontok elleni támadásokban. Az ukrán elnök úgy véli, Washington túlzottan bízik Vlagyimir Putyinban, és ez súlyos hiba lehet.

Zelenszkij kemény vádakat fogalmazott meg: szerinte Moszkva információkkal segíti Iránt a Közel-Keleten / Fotó: NurPhoto via AFP

Az ukrán elnök éles hangvételű interjúban bírálta az Egyesült Államokat, amiért szerinte figyelmen kívül hagyta azokat a „meggyőző bizonyítékokat”, amelyek Oroszország és Irán együttműködésére utalnak. Az államfő az olasz RAI közszolgálati médiának beszélt arról, hogy

Moszkva állítólag közvetlen módon segítheti Teheránt az amerikai katonai célpontok elleni műveletekben.

Zelenszkij állítása szerint Oroszország katonai műholdak segítségével feltérképezte a Perzsa-öböl térségében található kulcsfontosságú infrastruktúrát. Ezek között szerepelnek energetikai létesítmények, valamint az amerikai katonai bázisok pontos helyszínei is. Az ukrán elnök úgy tudja, hogy ezeket az információkat a Kreml átadhatta az iráni vezetésnek.

A kijelentések súlyát növeli, hogy Zelenszkij szerint erről nemcsak zárt ajtók mögött beszélt, hanem nyilvánosan is figyelmeztette a nemzetközi közösséget. Ennek ellenére – állítása szerint – nem érkezett határozott amerikai reakció.

A probléma az, hogy bíznak Putyinban. És ez szégyen

– fogalmazott.

Az ukrán vezető külön kitért arra is, hogy szerinte Donald Trump amerikai elnök környezete nem érti Oroszország valódi céljait. Úgy véli, kevesen vannak a világon, akik nyíltan szembe mernek menni az amerikai elnökkel, ő azonban ezek közé tartozik. Saját bevallása szerint személyesen is elmondja véleményét Washington vezetőjének, még akkor is, ha az kellemetlen.

Az elnök hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is számít az Egyesült Államok támogatására, nemcsak katonai, hanem stratégiai értelemben is. Ugyanakkor azt is kiemelte: az amerikai félnek is szüksége van Ukrajnára, különösen a háború során megszerzett tapasztalatok miatt.

Zelenszkij: az USA nem feledkezhet meg rólunk

A közel-keleti helyzet közben átmenetileg háttérbe szorította az ukrajnai diplomáciai folyamatokat. Az elnök elmondta, hogy a háromoldalú tárgyalásokat Oroszországgal egyelőre elhalasztották, de bízik abban, hogy ezek később folytatódhatnak. Üdvözölte ugyanakkor az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet, amely szerinte enyhítheti az energiaválságot.