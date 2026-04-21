Zelenszkij megint teljesen elszabadult: nekiment Trump vejének és főtárgyalójának - „Tiszteletlenség Moszkvába jönni, de Kijevbe nem”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kétségeit fejezte ki a béketárgyalásokkal kapcsolatban azelőtt, hogy Donald Trump amerikai elnök veje, Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai küldöttek ukrán tisztviselőkkel találkoznának – írja a Kyiv Independent.

Kushner és Witkoff többször is Moszkvába utaztak, és január 22-én találkoztak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Korábban ukrán tisztviselőkkel is egyeztettek, de Kijevbe még nem látogattak el.

„Úgy gondolom, hogy az érkezésük inkább nekik fontos, nem nekünk… Tiszteletlenség Moszkvába menni, de Kijevbe nem, ez egyszerűen tiszteletlenség. Értem, hogy bonyolult a logisztika… Ha nem akarnak, találkozhatunk más országokban is” – mondta Zelenszkij az ICTV ukrán csatornának adott átfogó interjújában.

A két küldött áprilisi kijevi látogatását várják, de Zelenszkij kétségeit fejezte ki a tárgyalások formátumával kapcsolatban. Az elnök két hete azt mondta, hogy „nehéz megmondani”, hogy lesz-e hamarosan találkozó az ukrán fővárosban, vagy egy másik helyszínen kerül sor rá a háromoldalú tárgyalásra. „Nem kell különösebb szenzációt csinálni Jared és Witkoff érkezéséből, mert kapcsolatban állunk velük” – mondta az interjúban.

Patthelyzet az orosz-ukrán háború lezárására irányuló tárgyalásokban

Zelenszkij szerint a háború leggyorsabb lezárásának módja az lenne, ha a harcok a jelenlegi frontvonal mentén megszűnnének, de Moszkva jelenleg nem hajlandó erre.

„Kölcsönös megértés volt abban, hogy egyszerű formátumot szeretnénk, mert ami bonyolult, azt nehéz megvalósítani. Először kössünk hosszú távú tűzszünetet, ez véget vethetne a harcoknak” – mondta.

Ha létrejönne egy tartós tűzszünet, a háborút diplomáciai úton lehetne rendezni, de a Kreml továbbra is azt követeli, hogy Ukrajna vonuljon ki a keleti Donbasz régióból – jegyezte meg.

„Ha az egyetlen feltétel a kivonulás, akkor úgy tűnik, hogy nélkülünk állapodtak meg” – mondta Zelenszkij az amerikai közvetítésű tárgyalásokról.

Március végén az ukrán elnök arról beszélt, hogy Oroszország két hónapot ad Ukrajnának a Donbaszból való kivonulásra, különben új követeléseket támaszt, és jelezte Washington felé, hogy erővel is megszerezheti a térséget. Ukrajna visszautasította a kivonulást az általa ellenőrzött területekről.