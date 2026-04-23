Zelenszkij elmondta, hogy szerinte miért szenvedett vereséget Orbán Viktor és üzent az új kormánynak is

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Viktor Orbán veresége stratégiai kudarc, mert kampányát nagyrészt a szomszédos Ukrajna elleni ellenséges hangulatra építette. Az ukrán államfő egyben jelezte: Kijev kész konstruktív tárgyalásokra a megválasztott új magyar miniszterelnökkel.
2026.04.23, 21:27

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy értékelte, hogy Orbán Viktor a magyarországi parlamenti választáson azért szenvedett vereséget, mert kampányában jelentős szerepet kapott a szomszédokkal szembeni ellenséges retorika.

Zelenszkij elmondta, hogy szerinte miért veszített Orbán Viktor és üzent az új kormánynak is
Zelenszkij kész a párbeszédre Magyar Péterrel / Fotó: AFP

„Nem lehet folyamatosan gyűlöletet szítani a szomszédok ellen. Látjuk az eredményt” – fogalmazott Zelenszkij. Hozzátette: stratégiailag mindig vereséget szenved az, aki erre az útra lép, még ha taktikai sikereket ér is el időlegesen.

Az elnök arról is beszélt, hogy még nem tárgyalt személyesen a megválasztott miniszterelnökkel, Magyar Péterrel, de Kijev nyitott a párbeszédre. 

Őszintén sok sikert kívánok az új kormánynak

 – mondta Zelenszkij. A hozzászólása a 2026. áprilisi magyar parlamenti választások után hangzott el, amelyen Orbán Viktor Fidesz–KDNP-pártja 16 év kormányzás után alulmaradt Magyar Péter Tisza-pártjával szemben.

A választás jelentős fordulatot hozott a magyar belpolitikában, és nemzetközi szinten is figyelmet kapott, különösen az Európai Unió és Ukrajna viszonya szempontjából. Orbán kormányzása alatt Magyarország gyakran kritizálta az uniós Ukrajna-politikát, és több alkalommal vétózott Kijev támogatásával kapcsolatos döntéseket.

Magyar Péter a kampányban azt ígérte, hogy javítja Magyarország viszonyát Brüsszellel és a szomszédos államokkal, köztük Ukrajnával.

Nincs kifogás: megkapja Ukrajna a 90 milliárd eurós hitelt, átment a 20. szankciós csomag is
Brüsszelben véglegesen jóváhagyták a régóta vitatott, 90 milliárd eurós hadikölcsönt Ukrajna számára, valamint a 20. szankciós csomagot is elfogadták Oroszországgal szemben. A hosszú ideje elhúzódó lépést épp a ciprusi csúcstalálkozó előtt sikerült meghozni, ahol a blokknak más fontos ügyekkel is foglalkoznia kell: az energiaárak elszállásával és a közel-keleti háború hatásaival.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu