Zelenszkij elmondta, hogy szerinte miért szenvedett vereséget Orbán Viktor és üzent az új kormánynak is
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy értékelte, hogy Orbán Viktor a magyarországi parlamenti választáson azért szenvedett vereséget, mert kampányában jelentős szerepet kapott a szomszédokkal szembeni ellenséges retorika.
„Nem lehet folyamatosan gyűlöletet szítani a szomszédok ellen. Látjuk az eredményt” – fogalmazott Zelenszkij. Hozzátette: stratégiailag mindig vereséget szenved az, aki erre az útra lép, még ha taktikai sikereket ér is el időlegesen.
Az elnök arról is beszélt, hogy még nem tárgyalt személyesen a megválasztott miniszterelnökkel, Magyar Péterrel, de Kijev nyitott a párbeszédre.
Őszintén sok sikert kívánok az új kormánynak
– mondta Zelenszkij. A hozzászólása a 2026. áprilisi magyar parlamenti választások után hangzott el, amelyen Orbán Viktor Fidesz–KDNP-pártja 16 év kormányzás után alulmaradt Magyar Péter Tisza-pártjával szemben.
A választás jelentős fordulatot hozott a magyar belpolitikában, és nemzetközi szinten is figyelmet kapott, különösen az Európai Unió és Ukrajna viszonya szempontjából. Orbán kormányzása alatt Magyarország gyakran kritizálta az uniós Ukrajna-politikát, és több alkalommal vétózott Kijev támogatásával kapcsolatos döntéseket.
Magyar Péter a kampányban azt ígérte, hogy javítja Magyarország viszonyát Brüsszellel és a szomszédos államokkal, köztük Ukrajnával.
Nincs kifogás: megkapja Ukrajna a 90 milliárd eurós hitelt, átment a 20. szankciós csomag is
Brüsszelben véglegesen jóváhagyták a régóta vitatott, 90 milliárd eurós hadikölcsönt Ukrajna számára, valamint a 20. szankciós csomagot is elfogadták Oroszországgal szemben. A hosszú ideje elhúzódó lépést épp a ciprusi csúcstalálkozó előtt sikerült meghozni, ahol a blokknak más fontos ügyekkel is foglalkoznia kell: az energiaárak elszállásával és a közel-keleti háború hatásaival.