Kiderült az igazság a magyar hadsereg titkos fejlesztéséről: erre akarnak elkölteni 1300 milliárd forintot – a Tisza-kormány dönt a Fidesz örökségéről

Napok óta témát szolgáltat a közéletben és a sajtóban egyaránt a hadügyminisztériuma még márciusban, a választások megkötött óriási, 1300 milliárd forint értékű keretszerződése a 4iG-vel. Ennek kapcsán vasárnap megszólalt Szalay-Bobrovniczky Kristóf is, a korábbi tárcavezető a HírTV-nek adott interjút.

A korábbi miniszter szerint fejlesztési és üzemeltetési feladati is vannak a 4iG-nek / Fotó: GTS Productions

„Azért márciusban írtuk alá az 1300 milliárd forintos keretszerződést a 4iG-val, mert egy évek óta zajló, összkormányzati, katonai konszenzus alapján végzett előkészítő munka akkor ért ebbe a fázisba” – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A volt honvédelmi miniszter hozzátette, hogy az aláírás időpontjának semmi köze nem volt a választások időpontjához.

A leköszönő miniszter elmondta, a keretszerződés célja, hogy összehangolja, integrálja és digitalizálja a meglévő honvédségi és kormányzati rendszereket – írta a Magyar Nemzet.

„Ezt úgy kell elképzelni, mint az amerikai sorozatokban a situation roomot, ahol a vezetők több monitoron egyszerre látnak mindent. Ahogy a saját életünk nem működne a digitális eszközök nélkül, úgy a modern katonaság sem” – emelte ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki hozztette, hogy mindez a haderőfejlesztés része, csak nem olyan látványos, mint a harckocsik vagy a lövegek érkezése. Kijelentette, hogy a keretszerződés először feladatot ad, és csak annak elvégzése után kap pénzt a szerződéses partner. A részletekről nem beszélhetett a politikus, mert minősített adatokat tartalmaz, de azt jelezte, hogy fejlesztési és üzemeltetési feladati is vannak a 4iG-nek.

Az interjúból azt is elmondta, hogy az 1300 milliárd forint bruttó összeg, ebből körülbelül 300 milliárd forint áfa eleve visszakerül az államkasszába. A műsorvezető kérdésére elismerte, valóban óriási ez az összeg, de mivel tíz évre szól, így ez évente 100 milliárdot jelent, ami még mindig rengeteg pénz. Ugyanakkor része a honvédelmi költségvetésnek, amely a NATO elvárásai alapján a GDP két százaléka, évente 1900–2000 milliárd forint. Kiemelte, hogy ez a két százalék a következő években 3,5 százalékra, majd öt százalékra emelkedik, erről már korábban döntöttek a NATO tagállamai.