Munkaidőn túl maradt bent az a dolgozó, aki a Mol-robbanás áldozata volt

Már lejárt a műszakja, csak a váltótársát várta még az a dolgozó, aki meghalt a Mol tiszaújvárosi telephelyén történt balesetben. A robbanásnak további kilenc sérültje volt, minden áldozat égési sérülést szenvedett.
2026.05.23, 14:09
Frissítve: 2026.05.23, 14:29

Már nem is kellett volna ott lennie az üzemben annak a fiatal családapának, aki a Mol tiszaújvárosi Olefin-1 üzemében péntek reggel történt robbanás egyetlen halálos áldozata volt – derül ki a TV2 Tények műsorából. 

Az esetnek egy halálos áldozata volt, de további kilencen égtek meg súlyosan, illetve közepesen / Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

A férfi egyik rokona nyilatkozott. Az Ádám nevű alkalmazott az éjszakai műszak után csak azért volt még a munkahelyén, mert egyik kollégája nem érkezett meg, így bevárta a váltást. A TV2 stábjának Ádám özvegye kamerán kívül elmondta, a gyerekek még fel sem fogták, hogy apukájuk nem tér haza. 

A robbanás a Világgazdaság tegnapi cikke szerint az Olefin-1 üzem üzemidő-hosszabbítást célzó karbantartása, javítása után, újbóli üzembe helyezéskor történt. Az esetet egy szénhidrogén-vezeték (a HVG szerint pirogáz-benzin) sérülése okozta. A fel nem robbant gázmennyiséget biztonsági okokból elfáklyázták, a robbanás okozta tüzet pedig már délelőtt eloltották. Az oltást a Mol saját tűzoltói kezdték, a munkába rövid időn belül bekapcsolódott a városi tűzoltóság és a katasztrófavédelem.

A robbanás után a helyszínen tartott sajtótájékoztatón Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy az elhunyt dolgozó családját a Mol a meglévő biztosításán túl is támogatni fogja. Egy súlyos, életveszélyes állapotú, intubált sérültet helikopterrel vittek kórházba, ő mostanra túl van az életveszélyen. Szintén helikopterrel szállították a másik súlyos, de nem intubált áldozatot, a további két súlyos sérültet pedig mentőautóval. Még négyen könnyebb sérülést szenvedtek. Minden sérülést égés okozott.

Az üzem az azonnal elrendelt vészleállítás miatt leállt. Következik az eset alapos kivizsgálása, az első jelek külső okokra nem utalnak. Hernádi Zsolt szerint üzemi baleset történt. Megvizsgálják, áll-e emberi mulasztás a tragédia mögött.

A kár hatalmas, dollárszázmilliókra is rúghat. Az ország üzemanyag-ellátását az üzem eltérő profilja miatt nem érinti. Az eseményre azonnal 3 százalék feletti zuhanással reagált a Mol részvényárfolyama, és kora délután is ezen a nyomott szinten maradt. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
