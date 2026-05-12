Amerikai katonák ezrei költözhetnek a magyar határ túloldalára, az államfő behívta őket: „Akármennyit szívesen befogadunk”

Lengyelország és Románia is szívesen befogadna még több amerikai katonát, amennyiben az Amerikai Egyesült Államok valóban csökkentené katonai jelenlétét Németországban – hangoztatta kedd esti közös bukaresti sajtóértekezletén Karol Nawrocki lengyel és Nicusor Dan román államfő.nA lengyel elnök szerint minden felelős európai vezetőnek azon kell dolgoznia, hogy Európában maradjanak az amerikai katonák, mert a következő évtizedben Európának nincs más biztonsági alternatívája.„”

Románia akármennyi amerikai katonát szívesen befogadna – emelte ki a román államfő, hozzátéve, hogy létszámuk jelenleg 1500-ra tehető, de a Fekete-tenger partvidékén található Mihail Kogalniceanu támaszpontot 4 milliárd eurós beruházással bővítik a következő években. Mindkét vezető hangsúlyozta: állásfoglalásukkal nem a nyugat-európai szövetségesek ellen akarnak fellépni, hanem Európa biztonságát tartják szem előtt.

Mélyítenék a védelmi együttműködést

Bukaresti sajtóértekezletükön elmondták, hogy főleg biztonsági témákról és a védelmi ipari együttműködés bővítéséről tárgyaltak. Nawrocki úgy értékelte, hogy Románia és Lengyelország a NATO keleti szárnyának bástyái, és kiemelt felelősség nehezedik rájuk Európának az orosz fenyegetéssel szembeni védelmét illetően. Hozzátette, hogy Bukarest és Varsó védelmi együttműködése nem csak a fenyegetések diagnózisára korlátozódik, hanem válaszokkal is szolgál, hozzájárul Európa ellenállóképességének növeléséhez.

A lengyel elnök kifejezte örömét, hogy Románia lengyel Warmate drónokat vásárol, ez ugyanis szerinte növeli a haderejük együttműködési képességeit.

Nawrocki megerősítette, hogy Lengyelország is támogatja Moldova európai uniós integrációját, ami kiemelten fontos a román fél számára. Magyarázatképpen megjegyezte, hogy Lengyelország nemzeti stratégiájának része, hogy minden országot támogat, amely függetleníteni alkarja magát az orosz befolyástól.

Újságírói kérdésre válaszolva a lengyel és a román államfő is fenntartásokkal kommentálta a Kreml azon álláspontját, miszerint a végéhez közeledik az orosz-ukrán háború. Nicusor Dan megjegyezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban azt is megígérte, hogy nem indít inváziót Ukrajna ellen. A román államfő szerint a mindennapi valóság nem arra utal, hogy Oroszország békét akarna Európában, ezért erősíteni kell a katonai együttműködést, a készenlétet, és folytatni kell a védelmi fejlesztéseket a NATO keleti szárnyán.